AstraZeneca dodala v prvom štvrťroku celostvetovo 68 miliónov vakcín

Londýn 30. apríla (TASR) – Britsko-švédska spoločnosť Astrazeneca v piatok uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka distribuovala do krajín na celom svete približne 68 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Samotná Astrazeneca uviedla, že jej tržby z predaja vakcín za prvý štvrťrok dosiahli 275 miliónov dolárov (228 miliónov eur), čo vychádza v prepočte približne 4,04 dolára na jednu dávku. AstraZeneca sa zaviazala, že v období pandémie bude vakcíny dodávať jednotlivým krajinám bez nároku na zisk, pripomína AP.



Spoločnosť vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že do EÚ dodala 30 miliónov dávok vakcín, do Británie 26 miliónov, Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI) poskytla sedem miliónov a ďalších päť miliónov dávok dodala iným krajinám.



Predmetnú vakcínu vyvinuli vedci z Oxfordskej univerzity, pričom oprávnenie na jej výrobu poskytli spoločnosti AstraZeneca. Vakcínu už schválili na použitie regulačné úrady v mnohých krajinách, vrátane EÚ, Británie či Indie. USA ju však dosiaľ nepovolili, uvádza AP.



Obavy z toho, že očkovacia látka od AstraZenecy môže v mimoriadne zriedkavých prípadoch spôsobovať krvné zrazeniny podnietili viaceré krajiny k tomu, aby neodporúčali jej používanie pri očkovaní mladších ľudí.