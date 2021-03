AstraZeneca: Milióny vakcín objavené v Taliansku neboli pre Britániu

Brusel 24. marca (TASR) - Talianski inšpektori objavili v stredu 29 miliónov dávok vakcíny od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca. Spoločnosť odmietla podozrenia, že tieto zásoby boli určené na vývoz do Británie, informovala agentúra AFP.



Objav, ku ktorému došlo v továrni v stredotalianskom meste Anagni, vyvolal obavy, že firma nie je v súvislosti so svojou výrobou transparentná. Niektoré médiá zároveň tvrdili, že týchto 29 miliónov dávok malo zrejme smerovať do Británie.



Podľa firmy AstraZeneca je 16 miliónov dávok určených pre EÚ, pričom ostatných 13 miliónov pre medzinárodnú iniciatívu COVAX zameranú na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín.



"V súčasnosti nie je naplánovaný žiaden iný vývoz ako do krajín, ktoré sú súčasťou (iniciatívy) COVAX," povedal hovorca spoločnosti AstraZeneca.



Zdroj z britskej vlády taktiež poprel, že nájdené vakcíny boli určené pre Britániu. Podľa predstaviteľa talianskej vlády mali byť pravdepodobne vyvezené do Belgicka, ktoré je centrom distribúcie vakcín, píše AFP.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ pre AFP uviedol, že Brusel preverí pôvodné miesto určenia týchto očkovacích látok, aj to, kde boli vyrobené.



Európska únia oznámila v stredu nové pravidlá pre kontrolu vývozu očkovacích látok proti chorobe COVID-19. AstraZeneca nestíha dodávať EÚ dohodnuté množstvá vakcín. Spoločnosť zdôvodnila meškanie dodávok výrobnými problémami vo svojich prevádzkach v EÚ. Predstavitelia eurobloku však oponujú, že firma v tom istom čase dokázala splniť všetky svoje záväzky voči Británii.