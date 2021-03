AstraZeneca na poslednú chvíľu zrušila dodávku vakcín do Poľska

Varšava 4. marca (TASR) - Dodávka 62.000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca, ktorá mala vo štvrtok doraziť do Poľska, sa neuskutoční, keďže ju zrušil samotný výrobca. Vo štvrtok to pre agentúru PAP povedal riaditeľ úradu hmotných rezerv Michal Kuczmierowski.



Podľa neho výrobca zrušil objednávku na poslednú chvíľu, čo označil za "škandalózne". Dôvodom odkladu sú "formálne problémy s uvoľnením určitej dávky vakcíny", dodávky preto odložili na budúci týždeň, dodal Kuczmierowski. V pondelok 8. marca má podľa harmonogramu prísť ďalšia zásielka vakcíny od firmy Pfizer.



Týmito dávkami mali byť zaočkovaní ľudia z tzv. skupiny nula celoštátnej vakcinačnej kampane, do ktorej spadá najmä zdravotnícky personál. Doteraz vakcínami od AstraZenecy očkovali hlavne učiteľov, vláda však nedávno rozhodla o jej použití aj pre zdravotníkov.



Kuczmierowski pred zrušením zásielky tiež uviedol, že ďalších 320.000 dávok vakcíny od AstraZenecy by Poľsko malo dostať v priebehu nasledujúceho týždňa.



Proti koronavírusu bolo v Poľsku do štvrtka zaočkovaných 3.465.576 ľudí, vyplýva z údajov zverejnených na oficiálnej webstránke poľskej vlády.



S očkovaním sa v Poľsku, podobne ako vo väčšine krajín EÚ, začalo 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými boli zdravotníci. Koncom januára začali očkovať aj ľudí nad 80 rokov.