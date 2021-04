AstraZeneca: Žaloba EÚ za dodávky vakcíny nemá skutkovú podstatu

Londýn 26. apríla (TASR) – Žaloba Európskej únie podaná na farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca za nedodanie dohodnutého množstva vakcín proti ochoreniu COVID-19 nemá "skutkovú podstatu". V pondelok to vyhlásení uviedla AstraZeneca, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



„Sme presvedčení, že takáto žaloba nemá skutkovú podstatu, a my vítame príležitosť vyriešiť tento spor čo najskôr," uviedla vo vyhlásení AstraZeneca po tom, čo Európska komisia (EK) začala podnikať právne kroky proti spoločnosti.



AstraZeneca tiež napísala, že plne dodržiava dohodu o predbežnom nákupe s Európskou komisiou.



Firma doplnila, že v súlade so svojím plánom dodá európskym krajinám do konca apríla takmer 50 miliónov dávok.



„AstraZenecu mrzí rozhodnutie Európskej komisie podniknúť právne kroky za dodávky vakcín proti covidu," uvádza sa vo vyhlásení.



„Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu s komisiou EÚ na zaočkovaní čo najväčšieho počtu ľudí," dodala spoločnosť.



Výkonný orgán EÚ a AstraZeneca majú vážne nezhody, pretože údajné nedostatočné dodávky vakcíny britsko-švédskej spoločnosti do EÚ brzdia pôvodné snahy o rýchle zaočkovanie obyvateľov Únie, píše AFP.



Eurokomisia, ktorá je zodpovedná za zaobstaranie vakcín pre všetkých v EÚ, informovala minulý týždeň všetky členské štáty o svojich plánoch dať spoločnosť na súd. Eurokomisia preto zároveň naliehala na národné vlády, aby ju v tomto podporili.



Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona vyhlásil, že nepozná detaily žaloby. „Poviem len, že AstraZeneca je vďaka práci, ktorú robí, veľmi silným partnerom Spojeného kráľovstva a vlastne celého sveta," uviedol hovorca pre novinárov. „Firma je životne dôležitou súčasťou nášho programu očkovania a naďalej sa tešíme na spoluprácu s ňou," doplnil.



AstraZeneca vyvolala v januári vlnu nespokojnosti v krajinách EÚ, keď oznámila, že nebude schopná dodať do Únie pôvodne očakávaný počet dávok vakcín. Do konca prvého štvrťroka výrobca dodal krajinám EÚ iba 30 miliónov dávok namiesto 100 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s eurokomisiou. Tento deficit vakcín spomalil očkovacie kampane v krajinách EÚ.



AstraZeneca vyjadrila nádej, že do konca druhého štvrťroka tohto roku dodá okolo 70 miliónov dávok, pričom podľa pôvodnej dohody mala v tomto období doručiť všetkých 300 miliónov sľúbených dávok vakcín.



Zmluvu so spoločnosťou v mene EÚ podpísala Európska komisia. Účelom súdneho konania je prinútiť firmu dodať EÚ zazmluvnené dávky.