AstraZeneca súhlasila, dodávku vakcín pre EÚ navýši o 9 miliónov dávok

Brusel 31. januára (TASR) - Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca súhlasila, že dodávku vakcín proti koronavírusu pre Európsku úniu do konca marca navýši o deväť miliónov dávok, oznámila v nedeľu na Twitteri predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



AstraZeneca podľa von der Leyenovej dodá do konca marca celkom 40 miliónov dávok vakcíny, ktorú vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, a s dodávaním začne o týždeň skôr, ako bolo pôvodne plánované. "Spoločnosť takisto navýši svoje výrobné kapacity v Európe," napísala von der Leyenová.



Týchto 40 miliónov dávok je však len polovica z množstva, ktoré EÚ v období do konca marca od spoločnosti AstraZeneca očakávala, píše agentúra DPA. Európska komisia v mene členských štátov EÚ objednala od spoločnosti AstraZeneca celkom 300 miliónov dávok vakcín.



AstraZeneca však 22. januára naznačila, že v prvom štvrťroku zníži dodávky pre EÚ pre problémy s výrobou v belgickej továrni.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok 29. januára vakcínu od spoločnosti AstraZeneca podmienečne schválila na použitie v členských štátoch EÚ.