Ochrana od AstraZeneca je silná, aj keď sa druhá dávka podá neskôr

Londýn 1. júla (TASR) – Ochrana proti ochoreniu COVID-19, poskytovaná vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, nie je slabšia ani v prípade, že medzi prvou a druhou dávkou je dlhší časový interval. Ukazujú to výsledky štúdie Oxfordskej univerzity, informovala v stredu tlačová agentúra DPA.



Imunitná odpoveď pri 45-týždňovom časovom odstupe medzi prvou a druhou dávkou vakcíny je rovnaká a v niektorých prípadoch aj lepšia v porovnaní so štandardným časovým intervalom. Uvádza sa to v štúdii vedcov Oxfordskej univerzity, ktorá vakcínu vyvinula spolu s britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou.



„Toto je upokojujúca správa pre krajiny s menšími zásobami vakcíny (AstraZeneca), ktoré sa možno obávajú meškania v podávaní druhých dávok svojim obyvateľom," povedal Andrew Pollard, profesor v oblasti infekčných chorôb a imunity detí, ktorý bol vedúcim štúdie spomínanej vakcíny na Oxfordskej univerzite.



„Imunitná odpoveď po druhej dávke je vynikajúca, dokonca aj po desaťmesačnom odstupe od prvej dávky," dodal Pollard.



Štúdia ešte nebola posúdená nezávislými odborníkmi.



Vedci tiež skúmali silu ochrany po tretej dávke vakcíny od AstraZenecy, podanej najmenej šesť mesiacov po druhej dávke.



Výskumníci zaznamenali výrazne silnejšiu imunitnú odpoveď a lepšiu ochranu pred variantmi koronavírusu, ktoré sa v súčasnosti šíria.



V krajinách s vysokou mierou zaočkovanosti obyvateľov, napríklad v Británii, sa už vedú diskusie o tom, či začať podávať ľuďom na jeseň posilňujúce vakcinačné dávky proti koronavírusu.