Štúdie z Británie a EÚ potvrdili, že výhody AstraZenecy prevažujú

Londýn 8. apríla (TASR) - Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca v stredu uviedla, že dve štúdie, ktoré vykonali britské a európske regulačné orgány, opätovne potvrdili, že výhody jej očkovacej látky aj napriek možnej spojitosti so zriedkavým výskytom krvných zrazenín "vysoko prevažujú nad rizikami". Informovala o tom agentúra AFP.



"Obidve tieto previerky vo všeobecnosti opätovne potvrdili, že vakcína ponúka vysokú úroveň ochrany voči všetkým stupňom závažnosti (ochorenia) COVID-19 a že tieto výhody naďalej vysoko prevažujú nad rizikami," uviedla britsko-švédska spoločnosť vo vyhlásení.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v stredu oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny Vaxzevria od AstraZenecy. EMA tiež uviedla, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad možnými rizikami.



Podobný postoj vyjadrila i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je spojitosť medzi očkovacou látkou od firmy AstraZeneca a vznikom trombóz síce možná, no nebola potvrdená.



Šéfka britského Regulačného úradu pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) June Raineová uviedla, že u štyroch ľudí z milióna hrozí riziko vzniku krvných zrazenín. Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) zároveň rozhodol, že ak to bude možné, ľuďom mladším ako 30 rokov budú v Británii pri očkovaní proti koronavírusu ponúkané aj iné vakcíny ako tá od firmy AstraZeneca.