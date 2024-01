Astrobotic: Lunárny modul Peregrine sa vracia k Zemi

Washington 14. januára (TASR) - Súkromný americký lunárny modul Peregrine, z ktorého počas letu na Mesiac začalo unikať palivo, smeruje k Zemi a pravdepodobne zhorí v jej atmosfére. Spoločnosť Astrobotic to oznámila v sobotu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Astrobotic vyslala modul Peregrine (Sokol sťahovavý) k Mesiacu 8. januára pomocou úplne novej rakety Vulcan Centaur združenia United Launch Alliance (ULA).



"Naša pôvodná trajektória (letu) nám umožňovala pristáť na Mesiaci 15. deň po štarte," napísal Astrobotic v piatkovej aktualizácii. Situáciu zmenil vážny únik paliva krátko po oddelení sa modulu od horného stupňa rakety, čo znemožnilo plánované pristátie.



Tím spoločnosti Astrobotic dokázal na sonde spustiť vedecké experimenty a prenos informácií pre NASA a iné vesmírne agentúry, aby zbierali údaje o vesmírnom lete.



"Naše posledné hodnotenie ukazuje, že kozmická loď je na ceste k Zemi, kde pravdepodobne zhorí v zemskej atmosfére," zverejnila spoločnosť so sídlom v Pittsburghu na sociálnej sieti X. "Tím momentálne posudzuje možnosti a budeme ich aktualizovať hneď, ako to bude možné," dodala.



Mnohí vesmírni pozorovatelia dúfali, že Peregrine by mohol "tvrdo pristáť" na Mesiaci. Okrem vedeckého vybavenia tam mal dopraviť náklad súkromných klientov, vrátane plechovky športového nápoja, fyzického bitcoinu, vzorky DNA bývalých amerických prezidentov vrátane Johna F. Kennedyho a spopolnené pozostatky 69 osôb, vrátane hercov zo Star Treku.



Astrobotic je po izraelskej a japonskej spoločnosti zatiaľ posledný súkromný subjekt, ktorý nezvládol mäkké pristátie. Americká NASA so spoločnosťou spolupracuje pri preprave nákladu na Mesiac v rámci experimentálneho programu Commercial Lunar Payload Services. Cieľom je naštartovať komerčnú lunárnu ekonomiku a znížiť režijné náklady NASA. Napriek súčasnému neúspechu znamená stratégia NASA "viac striel na bránu" viac šancí na skórovanie.



Ďalšia misia spoločnosti Intuitive Machines so sídlom v Houstone sa spustí vo februári, ktorá by mala dopraviť modul Nova-C do mesačného krátera Malapert A. Astrobotic dostane šancu v novembri, keď sa pokúsi dopraviť v pristávacom module Griffin na mesačný južný pól rover VIPER.