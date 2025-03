Astronaut, ktorý uviazol na ISS, verí Muskovi, že je za tým politika

Washington 4. marca (TASR) - Americký astronaut Butch Wilmore, ktorý uviazol na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) spolu s kolegyňou Suni Williamsovou, verí tvrdeniu miliardára Elona Muska, že svojho času navrhol plán ich návratu na Zem, ale vtedajší prezident USA Joe Biden ho nakoniec odmietol - údajne z politických dôvodov.



Ako pripomenula agentúra AFP, Wilmore a Williamsová sa mali pôvodne do vesmíru vydať na osemdňovú misiu. Ich návrat na Zem sa skomplikoval, keď experti označili kozmickú loď Boeing Starliner, ktorú testovali, za nebezpečnú na cestu domov.



Ich predĺžený pobyt na ISS sa nedávno stal predmetom sporu, keď Musk a staronový prezident USA Donald Trump obvinili Bidenovu administratívu, že dvojicu astronautov nechala napospas osudu, lebo nechcela, aby Musk vyzeral ako ich záchranca.



Wilmore, bývalý testovací pilot amerického námorníctva, podľa AFP priznal, že nebol zasvätený do detailov, ale napriek tomu Muskovi a jeho verzii verí.



Musk sa pritom nedávno kvôli tejto kauze dostal do sporu s dánskym astronautom Andreasom Mogensenom, ktorý ho obvinil z klamstva, keď miliardár v rozhovore pre televíziu Fox News, že astronauti zostali na ISS uviaznutí z politických dôvodov.



Mogensen poukázal na to, že návrat Boeingu Starliner s ľuďmi na palube nebol považovaný za bezpečný, preto americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) celé mesiace plánoval, ako priviezť Wilmora a Williamsovú na Zem v rámci misie SpaceX Crew-9, ktorá dorazila na ISS v septembri s dvomi neobsadenými sedadlami.



O žiadnom alternatívnom pláne sa verejne nediskutovalo a návrat Crew-9 odložila samotná spoločnosť SpaceX pre neúspechy v príprave kozmickej lode Dragon na misiu Crew-10, ktorej štart je teraz naplánovaný na 12. marca, doplnila AFP.



Predĺžené pobyty astronautov na ISS nie sú výnimočné. Frank Rubio v roku 2023 ako prvý astronaut NASA strávil vo vesmíre viac ako rok po tom, čo meteorit poškodil ruskú kozmickú loď Sojuz, ktorou sa mal vracať na Zem.



NASA pozastavila na dva roky pozastavila svoje lety po havárii raketoplánu Columbia, ktorý sa v roku 2003 rozpadol pri vstupe do atmosféry. Zahynulo všetkých sedem členov posádky. Astronauti vtedy na lety do kozmu využívali ruské rakety Sojuz a predlžovali sa im misie na ISS.



Wilmoreove komentáre k sporu s Muskom sa objavili len niekoľko dní po tom, ako úradujúca riaditeľka NASA Janet Petroová vyvolala rozruch svojím vyhlásením, že cieľom NASA je dostať "Ameriku na prvé miesto" - čo je ponáška na známy Trumpov politický slogan. Petroová to uviedla ešte pred tým, ako v nedeľu na Mesiaci pristál lunárny modul Blue Ghost súkromnej americkej spoločnosti Firefly Aerospace. Petroovej výrok je pozoruhodným posunom od doterajšieho postoja NASA, že jej úspechy vo vesmíre prináležia celému ľudstvu, konštatovala AFP.