Astronaut NASA, ktorý uviazol vo vesmíre, odchádza do dôchodku
NASA oznámila, že Butch Wilmore odchádza do dôchodku.
Autor TASR
Mys Canaveral 7. augusta (TASR) - Jeden z dvojice amerických astronautov, ktorí neplánovane uviazli vo vesmíre, ukončil svoju kariéru v americkom Národnom úrade pre letectvo a vesmír (NASA). NASA v stredu oznámila, že Butch Wilmore odchádza do dôchodku, informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AP, píše TASR.
Wilmore a astronautka Suni Williamsová odštartovali vlani v lete ako testovací piloti na prvej pilotovanej misii spoločnosti Boeing. Pôvodne mal ich pobyt na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) trvať týždeň, no pre poruchy lode Starliner sa predĺžil na viac než deväť mesiacov. Starliner sa vrátil na Zem prázdny a dvojica astronautov pristála v marci s loďou spoločnosti SpaceX.
Wilmore (62) predtým odišiel z námorníctva. Williamsová (59), tiež bývalá kapitánka námorníctva, v NASA zostáva. Tento týždeň sa spolu s druhou dámou USA Ushou Vanceovou zúčastnila na čitateľskej výzve pre školákov v Johnsonovom vesmírnom stredisku v Houstone.
Astronautom sa Wilmore stal v roku 2000 a počas troch misií strávil na obežnej dráhe celkovo 464 dní. Jeho posledný let tvoril takmer dve tretiny tohto času – 286 dní.
„Počas celej svojej kariéry Butch stelesňoval technickú dokonalosť, ktorú astronauti potrebujú,“ uviedol v stanovisku šéf oddelenia astronautov NASA Joe Acaba. „Vstupuje do novej etapy svojho života, niet pochýb, že rovnaké odhodlanie bude prejavovať aj v čomkoľvek, do čoho sa pustí,“ dodal.
