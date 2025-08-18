< sekcia Zahraničie
Maďarský astronaut Tibor Kapu sa vrátil do vlasti
Autor TASR
Budapešť 18. augusta (TASR) - Maďarský výskumný astronaut Tibor Kapu, ktorý nedávno absolvoval misiu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), sa po následnej rehabilitácii v americkom Houstone v pondelok dopoludnia vrátil do Maďarska. Astronaut na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v Budapešti vystúpil z lietadla maďarských ozbrojených síl v rukách s maďarskou vlajkou. S odvolaním sa na server hirado.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Kapu pred novinármi zdôraznil, že Maďarsko vďaka výskumu vykonanému vo vesmíre dosiahlo obrovský pokrok v oblasti biológie a medicíny. O experimentoch výskumný astronaut uviedol, že počas 18-dňovej misie bolo dokončených viac úloh, ako je bežné, a ich efektívnosť bola tiež nadpriemerná. Podľa jeho slov úlohou nasledujúcich mesiacov bude vyhodnotiť výsledky výskumu a publikovať ich.
Kapua na letisku privítalo množstvo významných maďarských športovcov, olympionikov a verejne známych osobností, vrátane prvého maďarského kozmonauta Bertalana Farkasa, ktorý sa v roku 1980 zúčastnil na lete kozmickej lode Sojuz 36 spolu s Valerijom Nikolajevičom Kubasovom.
Štvorčlenná posádka misie Axiom-4 vrátane Kapua strávila na ISS 18 dní, kde vykonala viac ako 60 experimentov. Vesmírna kapsula Dragon sa na Zem vrátila 15. júla s viac ako 260 kilogramami nákladu vrátane hardvéru NASA a údajov z experimentov vykonaných počas misie.
Na misii Axiom-4, ktorá bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale jej členovia na obežnej dráhe strávili o niekoľko dní viac, sa okrem Maďara zúčastnili aj Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla a Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski.
