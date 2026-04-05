Astronauti misie Artemis 2 pozorovali veľký kaňon na Mesiaci
Autor TASR
Houston 5. apríla (TASR) - Astronauti misie Artemis 2 zaznamenali výhľady na Mesiac, aké ľudské oko doteraz nevidelo, oznámili členovia posádky, keď ich kozmická loď Orion prekročila dve tretiny cesty k dlho očakávanému preletu okolo Mesiaca. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.
Keď sa astronauti v nedeľu nadránom uložili na spánok a uzavreli tak štvrtý deň svojej 10-dňovej misie, nachádzali sa takmer 322.000 kilometrov od Zeme a 132.000 kilometrov od Mesiaca.
Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila fotografiu, ktorú zhotovila posádka misie Artemis 2, a na ktorej je vidieť vzdialený Mesiac s viditeľnou panvou Orientale. „Táto misia je prvým prípadom, kedy ľudské oko zazrelo celú oblasť,“ uviedla NASA. Tento obrovský kráter už skôr zachytila kamera na obežnej dráhe. Astronautka Christina Kochová vyhlásila, že posádka sa najviac tešila na pohľad na túto kotlinu, nazývanú aj „veľký kaňon“ Mesiaca.
„Je to naozaj jedinečné. Žiadne ľudské oko tento kráter doteraz nevidelo - až do dnešného dňa, keď sme mali to šťastie, že sme ho mohli zahliadnuť,“ povedala Kochová počas diskusie, ktorú zorganizovala Kanadská vesmírna agentúra (CSA).
Ďalší významný míľnik sa očakáva v noci z nedele na pondelok, keď astronauti vstúpia do „lunárnej sféry vplyvu“, kde bude gravitačná sila Mesiaca pôsobiť na kozmickú loď silnejšie ako zemská, vysvetľuje AFP. Ak všetko pôjde hladko a vesmírna loď Orion obletí Mesiac, astronauti prelomia rekord a dostanú sa ďalej než akýkoľvek človek pred nimi.
Misia Artemis 2 odštartovala 1. apríla. Na palube kozmickej lode Orion sú astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Reid Wiseman (veliteľ), Victor Glover (pilot) a Christina Kochová (letová špecialistka) a astronaut Kanadskej vesmírnej agentúry (CSA) Jeremy Hansen (letový špecialista).
Misia sa má skončiť pristátím kapsuly v Tichom oceáne 10. apríla. NASA očakáva, že tento skúšobný let odštartuje celý program Artemis a pripraví cestu k pristátiu astronautov na Mesiaci.
