Astronauti na ISS naištalovali nové solárne panely

Washington 10. júla (TASR) - Dvojica amerických astronautov počas piatkového výstupu do otvoreného kozmu nainštalovala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) nové solárne panely. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Astronauti NASA Steve Bowen a Woody Hoburg strávili mimo stanice celkovo šesť hodín a tri minúty. Pracovali na inštalácii solárnych panelov s rozmermi približne 18 krát 6 metrov, ktoré by mali zlepšiť zásobovanie orbitálnej základne energiou, keďže pôvodné fotovoltaické články postupom času zdegradovali.



Druhý set moderných zvinovacích panelov iROSA má byť na ISS namontovaný na budúci týždeň. Každý set bude schopný generovať viac než 20 kilowattov elektriny. Po ich uvedení do prevádzky by sa mala produkcia energie na ISS zvýšiť o 30 percent, uvádza sa na webovej stránke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Piatkový pracovný výstup bol podľa NASA siedmy, ktorý astronauti ISS vykonali od začiatku tohto roka. Od roku 1998, keď bol na obežnú dráhu vynesený prvý modul orbitálnej základne, sa uskutočnilo už 264 takýchto výstupov zameraných na výstavbu a údržbu stanice.