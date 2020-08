Astronauti NASA sa vracajú na Zem z vesmírnej stanice

Washington 2. augusta (TASR) - Prví americkí astronauti, ktorí sa dostali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) na palube kozmickej lode Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX, sa v sobotu vydali na cestu späť na Zem. Pôjde o záverečnú a najdôležitejšiu časť ich skúšobného letu, informovala agentúra AP.



Doug Hurley a Bob Behnken sa rozlúčili s trojicou mužov, ktorí zostávajú na ISS, keď sa ich modul SpaceX Dragon odpojil od stanice 430 kilometrov nad juhoafrickým Johannesburgom. Vo vodách Mexického zálivu pri pobreží Floridy by mali pristáť pomocou padáka v nedeľu popoludní miestneho času.



Spiatočnú cestu dvojice astronautov skomplikoval hurikán Isaias, ktorý sa blíži k Floride. Prichádza však z juhovýchodu a americká vesmírna agentúra NASA uviedla, že počasie na opačnom konci tohto štátu, pri meste Pensacola na severozápade, vyzeralo priaznivo.



Behnken a Hurley odštartovali z Floridy 30. mája. Išlo o prvý vesmírny let americkej kozmickej lode s ľudskou posádkou od roku 2011, keď NASA ukončila vesmírny program raketoplánov. Americkí astronauti medzitým cestovali do kozmu výlučne na ruských raketách.



Ich návrat na Zem bude prvým pristátím astronautov na mori po 45 rokoch, píše AP. Naposledy k tomu došlo po spoločnej americko-sovietskej misii Apollo-Sojuz v roku 1975.



Spoločnosť SpaceX sa vynesením Hurleyho a Behnkena na obežnú dráhu sa stala prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá vyslala ľudí na orbitu - a teraz sa má stať prvou firmou, ktorá z nej priviedla ľudí späť na Zem, dodáva agentúra.