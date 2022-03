Astronauti NASA úspešne absolvovali výstup do voľného vesmíru

Washington 16. marca (TASR) - Dvaja americkí astronauti Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) v utorok úspešne absolvovali výstup do voľného vesmíru, počas ktorého urobili prípravy na inštaláciu vylepšených solárnych článkov iROSA. Informovala o tom agentúra DPA.



Astronauti Kayla Barronová a Raja Chari pracovali mimo ISS takmer sedem hodín, dodala DPA.



Pre Chariho to bol prvý výstup do voľného vesmíru. Barronová sa už vlani v decembri podieľala na výmene antény na vonkajšom plášti ISS. Ďalší výstup je naplánovaná na 23. marca.



Okrem Barronovej a Chariho tvoria posádku ISS astronauti Thomas Marshburn a Mark Vande Hei, dvojica ruských kozmonautov - Anton Škaplerov a Piotr Dubrov - a nemecký astronaut Matthias Maurer.