Astronauti pri výstupe do vesmíru nainštalovali anténu na modul ISS

Houston 27. januára (TASR) - Astronauti v stredu počas výstupu do otvoreného vesmíru nainštalovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) novú komunikačnú anténu. Informovala o tom agentúra AP.



Astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Mike Hopkins a Victor Glover zariadenie pripevnili na vedecký modul Columbus, prevádzkovaný Európska vesmírna agentúra (ESA).



Hranatá anténa s rozmermi malej chladničky umožní posádke ISS rýchlejšie komunikovať s európskymi vedcami na Zemi. Astronauti mali najprv problém s utiahnutím niektorých skrutiek, avšak nakoniec sa im to podarilo a riadiace stredisko v americkom Houstone misiu vyhodnotilo ako úspešne ukončenú.



Astronauti zároveň pripojili napájacie a dátové káble k výskumnej platforme Bartolomeo, ktorá na uvedenie do prevádzky čakala takmer rok, odkedy ju vlani na jar vyniesla do vesmíru kozmická loď americkej spoločnosti SpaceX.



Platforma Bartolomeo, pomenovaná po mladšom bratovi moreplavca Krištofa Kolumba, je komerčný projekt európskej spoločnosti Airbus. Súkromné spoločnosti, avšak i štáty, si môžu na platforme prenajať priestor na vykonávanie experimentov. Klienti budú mať po doručení svojho vedeckého zariadenia na ISS prístup k údajom, ktoré zbiera. Airbus poskytuje "plný servis" vrátane prípadného návratu zariadenia na Zem, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke spoločnosti airbus.com.



Hopkins a Glover v pondelok vykonajú ďalší výstup do vesmíru za účelom údržby solárnych panelov ISS. Obaja sú súčasťou posádky, ktorú na stanicu dopravila vlani v novembri kapsula Crew Dragon spoločnosti SpaceX.