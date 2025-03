Astronauti uviaznutí na ISS pristáli na Floride

Washington 18. marca (TASR) - Posádka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vrátane astronautov Butcha Wilmorea a Suni Williamsovej, ktorí na viac ako deväť mesiacov uviazli na ISS, v utorok pristála pri pobreží amerického štátu Florida. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Kapsula so štyrmi astronautmi dopadla do vody pri pobreží Tallahassee na Floride. Štvorica po pristáti absolvuje 45-dňový rehabilitačný program v Houstone, píše AFP.



Americkí astronauti Wilmore a Williamsová sa spoločne s ďalším astronautom Nickom Hagueom a ruským kozmonautom Alexandrom Gorbunovom vydali na cestu späť na Zem v utorok ráno prostredníctvom lode spoločnosti SpaceX.



Wilmore a Williamsová sa mali pôvodne do vesmíru vydať na osemdňovú misiu. Na palube ISS uviazli v júni minulého roka po tom, ako sa v ich vesmírnej lodi Boeing Starliner vyskytli problémy s pohonom a loď sa späť na Zem vrátila bez posádky. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) následne rozhodol, že uviaznutí astronauti sa na Zem vrátia po skončení rotácie misie SpaceX Crew-9.



Ich predĺžený 286 dní trvajúci pobyt bol výrazne dlhší ako štandardná rotácia pre astronautov na ISS, ktorá trvá obvykle šesť mesiacov. Táto vesmírna misia je však oveľa kratšia ako americký vesmírny rekord - 371 dní, ktoré na ISS v roku 2023 strávil astronaut NASA Frank Rubio, alebo svetový rekord vytvorený ruským kozmonautom Valerijom Poľakovom, ktorý na vesmírnej stanici Mir strávil nepretržite 437 dní.