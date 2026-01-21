< sekcia Zahraničie
Astronautka, ktorá zostala uväznená vo vesmíre, odišla do dôchodku
Washington 21. januára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok oznámil, že Suni Williamsová, ktorá zostala uväznená vo vesmíre na deväť mesiacov pre problémy s vesmírnou loďou, odišla po 27 rokoch služby do dôchodku. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Astronautka sa spolu s kolegom Barrym Wilmoreom v júni 2024 vydala na testovaciu osemdňovú misiu nového modulu Starliner od Boeingu. Nečakane však uviazli vo vesmíre.
Napriek tomuto incidentu Williamsová označila svoju kariéru v NASA za „neuveriteľnú česť“. Vo vyhlásení tiež uviedla, že „každý, kto ma pozná, vie, že vesmír je miesto, kde sa cítim najlepšie“.
Modul Starliner mal počas letu Williamsovej a Wilmorea na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) problémy s pohonom, a preto nebol bezpečný na návrat. Technické problémy viedli k tomu, že NASA dala na starosť návrat svojich astronautov spoločnosti SpaceX Elona Muska.
Obaja sa napokon bezpečne vrátili na Zem v marci 2025. Wilmore oznámil svoj odchod do dôchodku v auguste toho istého roku.
Williamsová počas svojej kariéry strávila vo vesmíre 608 dní, čo je druhý najvyšší súhrnný čas medzi astronautmi NASA. Zároveň dokončila deväť výstupov do otvoreného vesmíru s celkovou dĺžkou 62 hodín. To je najviac spomedzi všetkých žien a štvrtý najvyšší čas zo všetkých historických výstupov do kozmu.
