ASTRONOMICKÁ SUMA: Šaty princeznej Diany sa vydražili za rekordnú cenu

Londýn 18. decembra (TASR) - Spoločenské šaty z vyšívaného zamatu s nariasenou sukňou, ktoré mala britská princezná Diana oblečené v roku 1985, sa na dražbe v Hollywoode predali za 11-násobok predpokladanej ceny.



Ako v pondelok informovala agentúra DPA, šaty sa vydražili za rekordnú sumu 1,148 milióna dolárov. Odborníci predtým ich cenu odhadovali na 100.000 dolárov.



Diana, princezná z Walesu, mala tieto dlhé šaty oblečené v roku 1985, keď bola so svojím vtedajším manželom Charlesom (súčasným britským kráľom Karolom III.) na návšteve v Taliansku. Objavila sa v nich aj o rok neskôr na koncerte Vancouverského symfonického orchestra.



Šaty so zamatovým bohato vyšívaným živôtikom a organzovou sukňou s padnutým pásom vytvorili v ateliéri módneho návrhára Jacqua Azaguryho. Tento tvorca marockého pôvodu vytvoril pre princeznú Dianu aj viacero ďalších kreácií.



Doterajší rekord na dražbách Dianiných šiat patril ikonickým fialovým večerným šatám od návrhára Victora Edelsteina, ktoré sa v januári tohto roku na aukcii predali za takmer päťnásobok svojej odhadovanej ceny - za 604.800 dolárov.



Túto róbu s tulipánovou vystuženou sukňou mala princezná z Walesu prvýkrát oblečenú v roku 1991 pri fotografovaní oficiálneho portrétu so svojím vtedajším manželom, princom Charlesom. Tieto šaty si neskôr znovu obliekla na fotenie obálky časopisu Vanity Fair v roku 1997. Táto snímka vytvorená fotografom Mariom Testinom sa napokon stala posledným oficiálnym portrétom princeznej Diany pred jej smrťou v auguste toho istého roku.



Na dražbe oblečenia známych ľudí, ktorú v Hollywoode organizovala spoločnosť Julien’s Auctions, sa predala aj Dianina svetloružová šifónová blúzka s volánovým golierom, mašľou a jemnými záhybmi. Princezná ju mala oblečenú, keď kráľovskému fotografovi lordovi Snowdonovi pózovala na oficiálny zásnubný portrét. Túto blúzku, navrhnutú vtedy ešte neznámymi módnymi návrhármi Davidom a Elizabeth Emanuelovcami, získal jej nový majiteľ za 381.000 dolárov, čo je takmer štvornásobok pôvodného odhadu 80.000 dolárov.



V ponuke aukcie boli aj šaty z módneho domu Givenchy, ktoré mala na sebe herečka Audrey Hepburnová v komédii Charade z roku 1963, šaty bez rukávov, ktoré nosila Gloria Swansonová vo filme Sunset Boulevard z roku 1950 a námornícke šaty speváčky Barbry Streisandovej z TV dokumentu zo 60. rokov My Name Is Barbra.