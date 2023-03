Astronómovia: Svetelný smog z družíc sťažuje pozorovania oblohy

Paríž 20. marca (TASR) - Svetelný smog spôsobený pribúdaním družíc na obežnej dráhe Zeme predstavuje podľa názoru astronómov "bezprecedentnú globálnu hrozbu pre prírodu," informovala agentúra AFP.



Počet družíc na nízkej obežnej dráhe Zeme sa od roku 2019, keď americká spoločnosť SpaceX vypustila prvú megakonšteláciu s tisíckami družíc viac ako zdvojnásobil a čoskoro sa plánuje vypustenie "armády ďalších" družíc.



Vedci upozorňujú, že každá ďalšia družica zvyšuje riziko, že na obežnej dráhe Zeme narazí do iného objektu, čím vznikne ešte viac trosiek. Môže to vyvolať kaskádovité zrážky a vytváranie stále menších úlomkov trosiek, ktoré ďalej zväčšujú oblak "vesmírneho odpadu" odrážajúceho svetlo späť na Zem.



V sérii článkov v časopise Nature Astronomy astronómovia varovali, že rastúce svetelné znečistenie ohrozuje budúcnosť ich profesie. Po prvýkrát tiež zmerali, ako veľmi by jasnejšia nočná obloha finančne a vedecky ovplyvnila prácu veľkého observatória.



V prípade veľkého celooblohového ďalekohľadu - pomenovaného po americkej astronómke Vere Rubinovej -, ktorý sa buduje v Čile, bude najtmavšia časť nočnej oblohy v nasledujúcom desaťročí o 7,5 percenta jasnejšia. Takže aj počet sledovaných hviezd sa zníži približne o 7,5 percenta, uviedol spoluautor štúdie John Barentine. Ich pozorovanie by preto trvalo dlhšie a stálo by viac peňazí, spresnil Barentine z firmy Dark Sky Consulting so sídlom v americkom štáte Arizona.



Existuje aj nevyčísliteľná cena za jasnejšiu oblohu: vesmírne udalosti, ktoré ľudstvo pre svetelný smog nebude môcť pozorovať, dodal.



Zjasňovanie nočnej oblohy sa nedotkne len profesionálnych astronómov a veľkých observatórií. Ako upozornila Aparna Venkatesanová, astronómka z univerzity v San Franciscu, ohrozený bude aj "náš odveký vzťah k nočnej oblohe".



"Vesmír je naším spoločným dedičstvom a predkom - spája nás prostredníctvom vedy, rozprávania príbehov, umenia, príbehov o pôvode a kultúrnych tradícií - a teraz je ohrozený," uviedla pre časopis Nature.



Aj skupina astronómov zo Španielska, Portugalska a Talianska vyzvala vedcov, aby "zastavili tento útok" na prirodzenú noc.



"Strata prirodzenej nedotknutej nočnej oblohy je pre celý svet - dokonca aj na vrchole K2, na brehu jazera Titicaca alebo na Veľkonočnom ostrove - bezprecedentnou globálnou hrozbou pre prírodu a kultúrne dedičstvo," uviedli astronómovia v komentári časopisu Nature. Varovali, že "ak sa to nezastaví, bude to čoraz horšie."



Súčasne vyzvali na drastické obmedzenie megakonštelácií satelitov a dodali, že "nesmieme zavrhnúť možnosť ich zákazu". Vzhľadom na ekonomické záujmy je však "naivné dúfať, že raketovo rastúca vesmírna ekonomika sa obmedzí, ak k tomu nebude donútená."