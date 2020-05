Asymptomatických pacientov je pravdepodobne viac, než sa očakávalo

Washington 28. mája (TASR) - Závery dvoch štúdií zverejnených v stredu naznačujú, že počet asymptomatických pacientov s ochorením COVID-19 je pravdepodobne vyšší, než sa predpokladalo. Uviedla to televízia NBC News.



Štúdia publikovaná v časopise JAMA, odbornom periodiku Združenia amerických lekárov (AMA), uvádza, že 42 percent zo skupiny infikovaných ľudí v čínskom Wu-chane nemalo žiadne príznaky ochorenia COVID-19.



Závery štúdie zverejnené v britskom odbornom periodiku Thorax ukazujú, že až 81 percent nakazených z výletnej lode, ktorá sa plavila z Uruguaja k Antarktickému polostrovu, bolo bezpríznakových.



Štúdia z Wu-chanu sa zamerala na 78 pacientov, ktorí mali pozitívny test na ochorenie COVID-19. Až 33 jedincov nemalo žiadne príznaky choroby - išlo prevažne o ženy vo veku 20 - 40 rokov.



Druhá štúdia austrálskych vedcov skúmala 217 ľudí, ktorí absolvovali okružnú plavbu do Antarktídy. Loď vyplávala v polovici marca, tesne po vyhlásení celosvetovej pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



Všetkých 217 osôb na palube bolo testovaných na ochorenie COVID-19. Výsledok testu bol u viac ako u polovice (59 percent) pozitívny, iba 19 percent z nich však malo príznaky. Zvyšných 81 percent bolo bez symptómov.



Prvého pacienta s horúčkou na palube zaznamenali v ôsmy deň plavby. Počas nasledujúcich dvoch týždňov muselo byť z lode evakuovaných osem ľudí.



Zo štúdie v Číne však vyplynulo jedno pozitívne zistenie: Asymptomatickí jedinci nemusia šíriť vírus tak dlho, ako symptomatickí. Pacienti bez príznakov sa vírusu zbavili asi po ôsmich dňoch v porovnaní s 19 dňami u tých, ktorí mali príznaky.



"Je veľmi dôležité si to uvedomiť, pretože vírus môžete šíriť práve vtedy, keď sa ho vaše telo zbavuje, pretože je vysoko nákazlivý," povedal Aditya Shah, odborník na infekčné choroby z Mayo Clinic v Rochesteri v americkom štáte Minnesota.