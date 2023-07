Aténsku Akropolu pre horúčavy zatvorili na niekoľko hodín

Atény 14. júla (TASR) - Aténsku Akropolu v piatok z dôvodu horúčav na niekoľko hodín zatvoria. Oznámila to grécka ministerka kultúry Lina Mendoniová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Prístup k aténskej Akropole, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO, nebude možný od 12.00 h do 17.00 h miestneho času (11.00 až 16.00 h SELČ), povedala Mendoniová pre grécku televíziu ERT. Opatrenie podľa jej slov prijali na ochranu zdravia turistov.



"Je vysoko pravdepodobné, že rovnaké opatrenie prijmeme aj zajtra (v sobotu)," avizovala. Teploty môžu v Aténach v piatok a v sobotu dosiahnuť 40 stupňov Celzia, no na vyvýšenom mieste, kde leží Akropola, je pocitovo oveľa teplejšie, vysvetlila.



Ďalšie turistické atrakcie v okolí Akropoly, napríklad aténska Agora, budú pre turistov otvorené.



Grécke úrady zároveň v súvislosti s vlnou horúčav upozornili na zvýšené riziko vypuknutia požiarov najmä v oblastiach, kde očakávajú silný vietor.