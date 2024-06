Aténsku Akropolu v stredu počas najväčších horúčav zatvoria

Atény 12. júna (TASR) - Aténska Akropola, najnavštevovanejšie turistické miesto v Grécku, bude v stredu počas najväčších horúčav pre verejnosť zatvorená, oznámilo tamojšie ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Akropola bude uzavretá od 12.00 do 17.00 h miestneho času. V stredu a vo štvrtok počas prvej tohtoročnej vlny horúčav očakávajú v Aténach teplotu až 43 stupňov Celzia, spresnilo ministerstvo. Horúčavy v Grécku by mali vrcholiť počas týchto dvoch dní a ministerstvo uviedlo, že opatrenie by sa mohlo predĺžiť.



V stredu a vo štvrtok zostanú vo viacerých regiónoch krajiny vrátane hlavného mesta zatvorené aj školy. Grécke ministerstvo práce odporučilo zamestnancom verejného sektora pracovať z domu.



Pamiatku na zozname svetového dedičstva UNESCO museli pre horúčavy zatvoriť aj v júli minulého roka. V roku 2023 ju navštívili rekordné takmer štyri milióny návštevníkov.