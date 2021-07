Atentát na prezidenta zosnovalo 26 Kolumbijčanov a dvaja Američania

Port-au-Prince/Bogota 9. júla (TASR) - Taiwan v piatok informoval, že 11 osôb podozrivých zo zosnovania vraždy na haitského prezidenta Jovenela Moisa vniklo po tomto atentáte do priestorov jeho veľvyslanectva na Haiti, polícia ich však zatkla. Hovorkyňa taiwanského ministerstva zahraničných vecí Joanne Ouová uviedla, že ambasáda bola po vražde Moisa v stredu zatvorená "z bezpečnostných dôvodov".



"Na svitaní 8. júla zistila bezpečnostná služba veľvyslanectva, že skupina ozbrojených mužov vnikla na nádvorie ambasády. Príslušníci bezpečnostnej služby okamžite upovedomili personál veľvyslanectva aj haitskú políciu," povedala agentúre AFP. "Na žiadosť haitskej vlády a tiež, aby pomohlo pri zadržaní podozrivých, udelilo veľvyslanectvo haitskej polícii povolenie na vstup do areálu ambasády," dodala.



Taiwanské veľvyslanectvo v haitskom hlavnom meste Port-au-Prince označilo vo vyhlásení zverejnenom na svojej webstránke zmienených ozbrojených mužov za "žoldnierov" podozrivých z Moiseho atentátu. "Polícia spustila operáciu okolo 16:00 h (22.00 h SELČ) a úspešne zatkla 11 podozrivých. Prebehlo to hladko," uviedla ambasáda sa vo vyhlásení, v ktorom zároveň atentát na haitského prezidenta označila za "krutý a barbarský".



Taiwanská ambasáda v Port-au-Prince leží blízko súkromnej rezidencie Moiseho, v ktorej ho v noci na stredu zavraždili. Podľa slov dočasného predsedu haitskej vlády Claudea Josepha prezidenta usmrtilo "ťažko ozbrojené a dobre vycvičené" komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády hovorili niektorí členovia komanda po anglicky a španielsky. Prezidentovu manželku previezli so strelnými zraneniami do Miami v USA. Podľa tamojších úradov je v stabilizovanom stave.



Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.



Dovedna 28 ľudí zosnovalo a spáchalo atentát na haitského prezidenta Jovenela Moisa. Informovala o tom vo štvrtok večer miestneho času haitská polícia s tým, že išlo o 26 Kolumbijčanov a dvoch Američanov s haitským pôvodom.



"Zatkli sme 15 Kolumbijčanov a dvoch Američanov haitského pôvodu. Traja Kolumbijčania boli zabití, zatiaľ čo ďalších osem je na úteku," oznámil na tlačovej konferencii šéf haitskej polície Léon Charles. Ešte v stredu uvádzala haitská polícia, že zabití boli štyria podozriví, všíma si agentúra AFP a dodáva, že Charles túto nezrovnalosť novinárom nevysvetlil.



Šéf polície však povedal, že atentátnikom skonfiškovali zbrane a iné predmety. Dodal, že pokračuje pátranie po ďalších ôsmich útočníkoch. "Posilníme naše vyšetrovacie a pátracie techniky s cieľom dolapiť týchto ďalších ôsmich žoldnierov," dodal.



Kolumbijský minister obrany Diego Molano uviedol, že podľa doterajšieho vyšetrovania boli prinajmenšom šiesti členovia komanda, ktoré zavraždilo haitského prezidenta, bývalými kolumbijskými vojakmi. "Prvotné informácie naznačujú, že ide o kolumbijských občanov, príslušníkov armády vo výslužbe," uviedol. Minister dodal, že kolumbijskej polícii aj armáde nariadil, aby haitským úradom pomohla s vyšetrovaním prípadu.



Haiti požiadalo o pomoc s vyšetrovaním aj Spojené štáty, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii. Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph povedal, že prezidenta usmrtilo "ťažko ozbrojené a dobre vycvičené" komando.



