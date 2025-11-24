< sekcia Zahraničie
Atentátnici zaútočili na veliteľstvo polovojenskej jednotky v Pešávare
Útočníci vtrhli do komplexu veliteľstva pohraničnej polície spadajúcej pod ministerstvo vnútra a spustili paľbu.
Autor TASR
Pešávar 24. novembra (TASR) - Traja samovražední atentátnici v pondelok zaútočili na veliteľstvo pakistanskej pohraničnej polície v meste Pešávar v provincii Chajbar Paštúnchwá. Zabili najmenej troch členov tamojšieho personálu a päť ďalších zranili, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AP.
Útočníci vtrhli do komplexu veliteľstva pohraničnej polície spadajúcej pod ministerstvo vnútra a spustili paľbu. Následne sa vo vnútri budovy odpálili. K zodpovednosti za útok sa dosiaľ neprihlásila žiadna skupina.
„Prvý samovražedný atentátnik zaútočil v hlavnom vchode do budovy polície, zatiaľ čo ostatní vstúpili do jej areálu. Bezpečnostné zložky vrátane armády a polície uzavreli oblasť a situáciu riešia opatrne, pretože máme podozrenie, že v sídle sa nachádzajú teroristi,“ povedal pre agentúru Reuters anonymný vysokopostavený predstaviteľ.
Komplex veliteľstva stojí v husto obývanej oblasti Pešávaru. „Cesta bola pre dopravu uzavretá a ohradená armádou, políciou a (bezpečnostnými) zložkami,“ uviedol miestny obyvateľ.
Islamistickí militanti v provincii Chajbar Paštúnchwá po minulomesačných zrážkach na hranici medzi Pakistanom a Afganistanom zintenzívnili svoje útoky. Pakistan z nich obviňuje afganské militantné hnutie Taliban a jeho pakistanskú vetvu Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), ktoré podľa neho podnikajú cezhraničné útoky. Kábul obvinenia popiera.
