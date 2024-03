Atentátnik Abdeslam sa sťažuje, že si musí trest odpykávať v samoväzbe

Brusel 4. marca (TASR) - Belgický atentátnik Salah Abdeslam, jediný žijúci člen teroristického komanda zodpovedného za útoky z 13. novembra 2015 v Paríži, v pondelok podal sťažnosť na francúzske súdy kvôli tomu, že vo väznici, kde si odpykáva svoj trest, mu bola nariadená samoväzba. Spravodajca TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Salah Abdeslam (34) bol vo Francúzsku odsúdený na doživotie bez možnosti zníženia trestu za účasť na teroristických útokoch z 13. novembra 2015, ktoré si vyžiadali 130 obetí. Atentátnika vlani súdili aj v rodnom Belgicku, za prípravu atentátov v marci 2016 na bruselskom letisku a na stanici metra, kde zomrelo 32 ľudí. Belgicko však na rozdiel od Francúzska neuznáva doživotný trest.



Od svojho zatknutia 18. marca 2016 v bruselskej štvrti Molenbeek, Salah Abdeslam strávil väčšinu zadržiavacej väzby vo Francúzsku. Francúzske úrady uzavreli s Belgickom dohodu o "dočasnom vydaní" väzňa, s platnosťou od júla 2022, aby sa v Bruseli mohol uskutočniť súdny proces kvôli atentátom z marca 2016.



Na konci súdneho procesu v Bruseli obvinený požiadal o výkon trestu v Belgicku, pretože sa narodil a vyrastal v belgickom hlavnom meste. Jeho právnici umožnili zablokovanie jeho návratu do francúzskej väznice s tvrdením, že konajú podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach, že doživotné väzenie je "nehumánne a degradujúce" a že odsúdený má väčšinu príbuzných v Belgicku. V októbri 2023 bruselský odvolací súd "dočasne pozastavil" prevoz Abdeslama do Francúzska.



K prevozu došlo až 7. februára po právnych "ťahaniciach". Francúzi sa obávali, že bez právneho príkazu na návrat bude musieť Belgicko zadržaného atentátnika prepustiť.



Salah Abdeslam vo francúzskej väznici už nepodlieha režimu neprestajného video sledovania, ako pred súdnym procesom, jeho francúzski obhajcovia však súd upozornili, že rozhodnutie o umiestnení do samoväzby už nie je opodstatnené.