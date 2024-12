Atentátnik na šéfa poisťovne pred súdom vyhlásil, že je nevinný

New York 23. decembra (TASR) - Luigi Mangione, podozrivý z vraždy generálneho riaditeľa najväčšej americkej zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare Briana Thompsona, vykonanej podľa obvinenia teroristickým spôsobom, v pondelok pred štátnym súdom v New Yorku vyhlásil, že je nevinný. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dvadsaťšesťročný Mangione sa pred súdom v New Yorku objavil aj minulý týždeň, vtedy však išlo o federálny proces. Mangione je obvinený na štátnej aj federálnej úrovni. Na tej federálnej by mohol dostať trest smrti, zatiaľ čo maximálny trest na úrovni štátu New York je doživotie bez podmienečného prepustenia, spresňuje agentúra AP.



Päťdesiatročného Thompsona zabil strelec začiatkom decembra na Manhattane v New Yorku, keď kráčal do hotela, kde sa konala konferencia investorov poisťovne.



Mangioneho zadržali policajti 9. decembra na základe tipu od zamestnancov pobočky reštaurácie McDonald's v meste Altoona v štáte Pensylvánia, kde ho našli v zdravotníckom rúšku a zimnej čiapke. Mal otvorený notebook a policajtom predložil falošný preukaz totožnosti. Pri osobnej prehliadke uňho policajti našli zbraň vyrobenú pomocou 3D tlačiarne, ktorá bola použitá pri vražde Thompsona.