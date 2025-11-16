Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Zahraničie

Atény a Kyjev podpísali dohodu o dodávkach LNG z Grécka na Ukrajinu

.
Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy si podávajú ruky po svojich vyhláseniach v Maximos Mansion v Aténach, Grécko, v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Dovoz plynu z Grécka je podľa ukrajinského prezidenta potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie.

Autor TASR
Atény 16. novembra (TASR) - Grécko a Ukrajina zintenzívňujú spoluprácu v oblasti energetickej politiky. Kľúčovým prvkom je takzvaný vertikálny plynárenský koridor, cez ktorý by v budúcnosti malo prúdiť viac skvapalneného plynu z gréckych prístavov do juhovýchodnej Európy a ďalej na Ukrajinu. V nedeľu podpísali obe strany v Aténach dohodu, ktorá má Kyjevu poskytnúť dodatočné garancie dodávok na nadchádzajúcu zimu a nasledujúce roky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Stojíme na strane ukrajinského národa,“ povedal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym. Dohoda prichádza v čase, keď Grécko a USA zintenzívňujú koordináciu svojich energetických politík. Spojené štáty, Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina sa tento mesiac dohodli na rozšírení existujúceho severo-južného plynovodu medzi zúčastnenými krajinami s cieľom úplne nahradiť dodávky ruského plynu.

Dovoz plynu z Grécka je podľa ukrajinského prezidenta potrebný na kompenzáciu výpadkov ukrajinskej produkcie v dôsledku pokračujúcich ruských leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Zelenskyj pred návštevou Atén uviedol, že Kyjev vyčlenil finančné prostriedky na dovoz plynu od európskych partnerov na základe záruk Európskej komisie, pričom o dodatočnom financovaní rokuje aj s americkými partnermi.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka