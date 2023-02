Atény chcú plot na hranici s Tureckom predĺžiť o 35 km

Atény 20. februára (TASR) - Grécko chce o 35 kilometrov predĺžiť plot, ktorý postavilo na svojich hraniciach s Tureckom. Uviedol to v nedeľu grécky minister civilnej ochrany Takis Theodorikakos v rozhovore pre grécku stanicu Skai.



Náklady na výstavbu pritom vyčíslil na 100 miliónov eur. Uviedol tiež, že zmienený úsek by mal byť postavený za približne desať mesiacov. EÚ dosiaľ žiadosť Atén o financovanie nadstavby plota neschválila a stavba tak bude financovaná z rozpočtu krajiny.



Grécko postavilo v ostatných rokoch na svojich hraniciach s Tureckom približne 37,5-kilometrový plot z ocele vysoký asi päť metrov. Tiahne sa pozdĺž rieky Marica (po grécky Evros, po turecky Merič) a migrantom má brániť v prechode z Turecka do Grécka, a teda aj na územie Európskej únie.



Grécka pohraničná stráž zabránila vlani podľa oficiálnych údajov v prechode cez zmienenú pohraničnú rieku približne 256.000 migrantom a zároveň za tento čas zadržala zhruba 1300 prevádzačov.



Atény však za prístup k migrantom kritizujú ľudskoprávne organizácie. Obviňujú ich z toho, že ľudí túžiacich po lepšej budúcnosti v Európe aj nelegálne zatláčajú nazad do Turecka. Tvrdia tiež, že EÚ im takéto konanie v tichosti toleruje.