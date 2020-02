Grécko naďalej nedovolí nelegálne prekračovanie hranice s Tureckom

Atény 29. februára (TASR) - Grécko bude naďalej vo zvýšenej miere strážiť hranicu s Tureckom a zamedzovať nelegálnemu príchodu migrantov do Európskej únie. Grécky minister obrany Nikos Panajotopulos to uviedol v sobotu vo vysielaní televízie Skai.



"Bezpečnostné sily celú noc bránili nelegálnemu prekračovaniu hranice," povedal minister. Dodal, že došlo k zadržaniu viacerých migrantov, ktorým podľa neho Turecko od piatka umožňuje hromadne prichádzať k hranici. Informácie priniesla agentúra DPA.



Grécko posilnilo aj kontroly v morských úžinách medzi svojimi ostrovmi vo východnej časti Egejského mora a tureckým pobrežím, oznámil minister lodnej dopravy Joannis Plakiotakis, do ktorého rezortu spadá aj pobrežná stráž. "Grécke hranice sú aj hranicami Európy," zdôraznil v televízii Skai.



V piatok a v noci na sobotu grécka pohraničná polícia a špeciálne zásahové policajné jednotky použili slzotvorný plyn a oslepujúce granáty, aby migrantom zabránili dostať sa do Grécka cez už uzavretý hraničný priechod Kastanies - Pazarkule. Situácia tam bola v sobotu naďalej napätá. Niektorým migrantom sa podarilo preplávať na nafukovacích člnoch pohraničnú rieku, informovala štátna televízia.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v piatok telefonicky informoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú o opatreniach na hranici s Tureckom a vyhlásil, že Grécko nestrpí jej nelegálne prekračovanie. V sobotu dopoludnia sa na úrade vlády v Aténach začalo krízové zasadnutie.