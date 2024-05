Atény navrhli vytvorenie celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany

Atény 16. mája (TASR) - Grécko navrhlo vytvorenie celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany. Oznámil to vo štvrtok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v rozhovore pre televízu Skai, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Mám na mysli európsky systém protivzdušnej obrany, ktorý by chránil všetky európske krajiny pred akoukoľvek hrozbou," povedal Mitsotakis. Vysvetlil, že by fungoval podobne ako izraelský protiraketový systém Železná kupola.



Tento projekt by mal byť podľa gréckeho premiéra financovaný z finančných nástrojov EÚ. Dodal, že svoj návrh už predložil ostatným členským krajinám EÚ.