Atény postihlo silné ZEMETRASENIE: Ľudia od strachu vybiehali do ulíc

Magnitude 5.3 earthquake strikes near the Greek capital of Athens sending people running into the streets.#Athens #earthquakes pic.twitter.com/SIuooh4jXH — Tarek (@Tarekhmeid) July 19, 2019

Po silnom zemetrasení v Aténach vypadla mobilná sieť

Atény 19. júla (TASR) - Silné zemetrasenie pocítili v piatok v gréckom hlavnom meste Atény, ľudia v obavách vybiehali z budov na ulice. Informoval o tom reportér tlačovej agentúry Associated Press (AP).Grécky inštitút geodynamiky stanovil predbežnú magnitúdu zemetrasenia na 5,1 s epicentrom 23 kilometrov severozápadne od Atén. Zaznamenali ho v hĺbke 13 kilometrov. Geologická služba USA (USGS) stanovila predbežne silu magnitúdy na 5,3.Miestna požiarna služba medzitým vyslobodila viac ako desiatku osôb, ktoré následkom zemetrasenia uviazli vo výťahoch.Silné zemetrasenie, ku ktorému došlo o 13.13 h SELČ, vyhnalo do ulíc obyvateľov mesta.Silné zemetrasenie, ktoré pocítili v piatok v gréckom hlavnom meste Atény, spôsobilo výpadky telekomunikačnej siete. Tie podľa agentúry DPA spôsobilo preťaženie siete v súvislosti s veľkým množstvom telefonátov. Bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia ani škody. Informovali o tom agentúry AFP, AP a DPA.Grécke médiá informovali tiež o čiastočných výpadkoch elektrickej energie s tým, že internet naďalej fungoval bez obmedzení.Ako pripomína agentúra AFP, Grécko sa nachádza na niekoľkých zlomoch, následkom čoho túto stredomorskú krajinu pomerne často postihujú zemetrasenia. Zriedka však spôsobujú vážnejšie škody.V júli 2017 si zemetrasenie so silou 6,7 magnitúdy vyžiadalo životy dvoch ľudí na ostrove Kos v Egejskom mori a spôsobilo tam značné materiálne škody.