Atény vyzvali EÚ, aby naliehala na Turecko ohľadne migračnej dohody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Atény/Brusel 28. júla (TASR) - Grécko vyzvalo v stredu Európsku úniu, aby naliehala na Turecko a žiadala ho o dodržiavanie jeho záväzkov vyplývajúcich z migračnej dohody z roku 2016, dosiahnutej medzi Bruselom a Ankarou. V súlade s touto dohodou by malo Turecko prijímať z gréckych ostrovov migrantov, ktorých žiadosť o azyl tam zamietli. To však Ankara už takmer poldruha roka odmieta, uvádza agentúra DPA.Grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis v stredu informoval, že na gréckych ostrovoch je momentálne 1908 migrantov, ktorých žiadosti o azyl úrady zamietli. Úniu v tejto veci požiadal o pomoc. Grécko môže v súvislosti so zmienenou dohodou posielať takýchto utečencov do Turecka. Za každého vráteného Sýrčana však má EÚ prijať iného sýrskeho utečenca z Turecka a zároveň aj Ankare poskytovať finančnú podporu na to, aby sa mohla o prijatých utečencov postarať, pripomína DPA.Ankara však v marci 2020 prestala prijímať zamietnutých azylantov, pričom ako dôvod uvádzala obavy zo šírenia nového koronavírusu. Mitarakis uviedol, že Turecko už 17 mesiacov odmieta v tomto smere spolupracovať, a to aj napriek skutočnosti, že testovanie na koronavírus je možné absolvovať pri repatriačnom procese. Atény požiadali EÚ o pomoc už v januári, podľa slov gréckeho ministra pre migráciu to však neprinieslo žiaden výsledok.Európska komisia priznala, že predmetný list dostala. Jej hovorca pre agentúru DPA uviedol, ževyplývajúcich zo zmienenej dohody.Mitarakis teraz očakáva, že Turecko splní svoje záväzky týkajúce sa jednak repatriácie nelegálnych migrantov, ako aj snáh o predchádzanie nelegálneho prekračovania hraníc. Grécky minister svoje stredajšie vyhlásenie adresoval podpredsedovi EK Margaritisovi Schinasovi, eurokomisárke pre vnútorné veci Ylve Johanssonovovej a šéfovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) Fabriceovi Leggerimu.Na gréckych ostrovoch žije v súčasnosti približne 6650 migrantov, uvádza DPA.