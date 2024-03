Atény zahalili oblaky prachu zo Sahary

Atény 28. marca (TASR) - Grécku metropolu Atény zahalili oblaky hustého prachu zo Sahary, ktorý tam cez východnú časť Stredozemného mora privial vietor zo severnej Afriky. Negatívne účinky prachu ešte umocňuje nezvyčajne teplé počasie.



TASR o tom informuje podľa agentúry AFP citujúcej štvrtkové vyjadrenia tamojších meteorológov aj lekárov.



"Typická piesočná búrka s dosahom 200 kilometrov prináša 20 až 30 miliónov ton prachu a niekedy až 100 miliónov," uviedol na platforme riaditeľ gréckej meteorologickej služby Theodoros Kolydas.



Atény pravidelne - v marci a apríli - zažívajú dôsledky takýchto piesočných búrok, tie však momentálne sprevádzajú aj nezvyčajne vysoké jarné teploty, ktoré umocňujú ich dusivý účinok.



V centre Atén zaznamenali v stredu najvyššiu marcovú teplotu od roku 2009, a to 25,3 stupňa Celzia. Na južnejšie položenom gréckom ostrove Kréta sa teplota vyšplhala dokonca až na 32 stupňov Celzia.



Astmatikom a ďalším ohrozeným osobám lekári odporučili, aby sa vyhli "zbytočnému pohybu či športu vonku v čase najvyššej koncentrácie prachu". Varovali pritom, že prach sa môže miešať s peľom, baktériami a hubami, čo je pre ľudský organizmus "vysoko toxická zmes", a to obzvlášť pre dýchaciu sústavu. Oblaky prachu by sa mali podľa meteorológov strácať v priebehu piatka.



Klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou, a to spaľovaním fosílnych palív, zvyšuje podľa vedcov riziko extrémnych javov výkyvov počasia vĺn horúčav či sucha.