Atény zasiahlo husté sneženie, úrady zavreli školy a obchody

Atény 6. februára (TASR) - Grécke Atény zasiahlo v noci na pondelok husté sneženie, ktoré narušilo dopravu. Miestne úrady zavreli školy a obchody, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Snehová búrka Barbara, ktorá v uplynulých hodinách zasiahla Grécko obmedzila premávku na cestách a prerušila dopravu po hlavnej ceste spájajúcej Atény so strednou časťou Grécka.



V Aténach zatvorili aj niektoré stanice metra v blízkosti medzinárodného letiska. Pozastavené boli aj vlakové spoje z Atén do mesta Solún. Úrady vyzvali verejnosť, aby cestovala len v nevyhnutných prípadoch.



Na predmestí Atén evakuovali hasiči štyroch ľudí z vozidla, ktoré uviazlo v snehu, uviedla štátna televízia ERT.



Chladné počasie má v Grécku trvať do utorka a postupne má zasiahnuť aj východné a južné oblasti vrátane ostrova Kréta. Husté sneženie je v Aténach pomerne nezvyčajné, no Grécko zaznamenáva extrémne počasie už tretiu zimu po sebe, vysvetľuje Reuters.