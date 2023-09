Scholz a Zelenskyj získali ocenenie Global Citizen Award

New York 21. septembra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj získali v stredu ocenenie Global Citizen Award. Udeľuje ho Atlantická rada za prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce. Ocenenie si prevzali počas 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Scholz uviedol, že je preňho cťou byť ocenený spolu so Zelenským. "Ruská brutálna vojna proti Ukrajine prebieha v Európe - je však aj útokom na základné princípy nášho medzinárodného poriadku," povedal. Opätovne potvrdil odhodlanie podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.



Zelenskyj ocenenie venoval vojakom, ktorí bojujú proti ruským silám, a deťom a ženám, ktoré boli zabité ruskými teroristami. Venoval ju aj odvážnym krajinám, ktoré sú na strane Ukrajiny a podporujú ju.



Global Citizen Award je každoročne udeľovaná jednotlivcom, ktorí prispeli k pozitívnej zmene v spoločnosti a sú stelesnením odhodlania k medzinárodnej spolupráci. Udeľuje ju Atlantická rada - mimovládna organizácie, ktorá sa zameriava na podporu transatlantických vzťahov.



Vlani boli medzi ocenenými fínsky prezident Sauli Niinistö, indonézsky prezident Joko Widodo, japonský expremiér Šinzó Abe, švédska premiérka Magdalena Anderssonová, generálny riaditeľ spoločnosti Alphabeth Sundar Pichai a americký herec Forest Whitaker.