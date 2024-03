Attal: Zvyšujeme úroveň teroristickej hrozby na najvyšší stupeň

Paríž 24. marca (TASR) - Francúzsko v reakcii na útok v koncertnej sále na predmestí Moskvy zvyšuje úroveň bezpečnostnej pohotovosti v krajine na najvyšší stupeň. Oznámil to v nedeľu francúzsky premiér Gabriel Attal, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Francúzska vláda sa rozhodla vyhlásiť najvyšší stupeň bezpečnostného plánu Vigipirate aj vzhľadom na to, že sa k útoku na predmestí Moskvy prihlásila stredoázijská odnož teroristickej organizácie Islamský štát, uviedol Attal po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a vysokopostavenými bezpečnostnými predstaviteľmi.



Útočníci vnikli do budovy Crocus City Hall v meste Krasnogorsk v piatok večer. Spustili tam streľbu na divákov a následne založili požiar. Útok si vyžiadal najmenej 137 obetí. Ďalších vyše 180 osôb utrpelo zranenia, 40 z nich je stále v kritickom stave.



Zvýšenie úrovne teroristickej hrozby umožňuje francúzskym úradom prijať mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ako sú posilnené hliadky armády na verejných miestach, napríklad na železničných staniciach či letiskách, vysvetľuje Reuters.