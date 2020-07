Hrozí zánik najstaršej zoo na svete

Londýn 9. júla (TASR) – Známy prírodovedec, popularizátor a ochranca divo žijúcich zvierat David Attenborough dnes varoval, že kríza vyvolaná epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 môže mať za následok zánik najstaršej zoologickej spoločnosti na svete, ako aj londýnskej zoologickej záhrady a projektov na ochranu zvierat, ktoré podporuje po celom svete. Informovala o tom agentúra Reuters.



Londýnska zoologická spoločnosť (ZSL) bola založená v roku 1826 a spravuje nielen zoo v Londýne, ale aj zoologickú záhradu Whipsnade v grófstve Bedfordshire. ZSL okrem toho podporuje projekty na ochranu ohrozených živočíšnych druhov vo viac ako 50 krajinách sveta.



Spomínané zoologické záhrady, v ktorých žije asi 20 000 zvierat, boli počas tri mesiace trvajúceho lockdownu v Británii zavreté a počet návštevníkov je aj po ich znovuotvorení obmedzený pre nutnosť dodržiavať sanitárne nariadenia o bezpečnom odstupe.



Sir Attenborough vo svojom vyhlásení ocenil „výnimočný príspevok ZSL k ochrane prírody a k nášmu pochopeniu voľne žijúcich živočíchov."



Milovníkov prírody však súčasne upozornil, že bez ich pomoci hrozí zavretie najstaršej vedeckej zoo na svete, miesta, kde si generácie ľudí prostredníctvom svojich radostných stretnutí so zvieratami vytvorili lásku k divej prírode.



Generálny riaditeľ ZSL Dominic Jermey informoval, že zatvorenie zoologických záhrad „nás vystavuje obrovskému finančnému tlaku", a to v čase, keď by ich výskum mohol byť životne dôležitý, aby „sme pochopili, ako sa choroby, ako sú koronavírusy, prenášajú z voľne žijúcich živočíchov na ľudí."



„Svet si nemôže dovoliť zastaviť našu prácu; potrebujeme však pomoc, aby sme pokračovali," uviedol Jermey.



Londýnska zoologická záhrada mala v roku 2018 až 1,133 milióna návštevníkov, čím sa stala 28. najobľúbenejšou britskou turistickou atrakciou. Do zoo Whipsnade v roku 2018 zavítalo vyše 600 000 návštevníkov, čím sa v rebríčku turistických atrakcií umiestnila na 61. priečke.