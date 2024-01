Televízia ATV: Pred summitom sa Orbán so Zelenským zrejme nestretne

Budapešť 11. januára (TASR) - Je otázne, či sa pred februárovým summitom Európskej únie uskutoční schôdzka maďarského premiéra Viktora Orbána s ukrajinským prezidentom Volodmyrom Zelenským. S odvolaním sa na slová maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa to vo štvrtok uviedla webová stránka komerčnej televízie ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szijjártó povedal, že 29. januára sa má v Užhorode stretnúť so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom, s ktorým bude rokovať o schôdzke Orbána so Zelenským.



ATV Szijjártóovi položila otázku, či sa summit Orbán-Zelenskyj uskutoční ešte pred februárovým mimoriadnym summitom EÚ, pretože na bruselskom stretnutí sa bude rozhodovať o 50-miliardovej pomoci EÚ pre Ukrajinu. Tú Orbán na decembrovom summite v Bruseli vetoval.



Orbán v Bruseli uviedol, že táto otázka by sa mala riešiť mimo rozpočtu EÚ a že netreba dať Kyjevu 50 miliárd eur päť rokov dopredu. Navyše, podľa maďarského premiéra by sa problém nemal riešiť pôžičkami, ktoré by zobrali členské krajiny Únie.



Maďarský premiér v decembri po tom, čo sa so Zelenským krátko stretol na inaugurácii argentínskeho prezidenta, potvrdil, že prijal pozvanie ukrajinského prezidenta. Dodal však, že chce vedieť, čo by malo byť témou schôdzky, pripomenula televízia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)