Orbán a Szijjártó podľa médií začnú boj proti vyradeniu ruskej energie

Budapešť 16. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán spolu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom začnú v pondelok bojovať proti bruselskému plánu definitívneho vyradenia ruskej energie a iniciujú krok kvôli izraelsko-iránskemu konfliktu. Uviedol to server atv.hu, ktorý poznamenal, že v prípade ruskej energie bude bruselský návrh vetovať aj slovenský premiér Robert Fico, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko oficiálne iniciuje, aby Brusel vzhľadom na novú situáciu stiahol z programu svoj návrh na trvalé vyradenie ruských energetických nosičov a okamžite vypracoval štúdiu dosahu o dôsledkoch vojny na Blízkom východe a o celoeurópskych spôsoboch odvrátenia nebezpečenstva, oznámil Orbán na Facebooku v súvislosti s vypuknutím izraelsko-iránskeho konfliktu.



Premiér minulý piatok (13.6.) pre Kossuth Rádió povedal, že v pondelok sa začne vážna bitka. „Maďarsko sa bude musieť zúčastniť na dvojtýždňovom medzinárodnom boji,“ uviedol. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie totiž v pondelok začnú diskutovať o návrhu Európskej komisie, ktorý by mal zakázať členským štátom EÚ nákup ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska, dodal Orbán, podľa ktorého by to ničilo maďarskú ekonomiku.



„Minister Szijjártó začne bitku v pondelok. Bude to pokračovať celý týždeň a nasledujúci týždeň sa stretnú predsedovia vlád, kde budem musieť dokončiť prácu, ktorú minister Szijjártó začal,“ povedal v piatok maďarský ministerský predseda.



„V Luxembursku sa dnes začína veľký boj, keďže je na rade prvá diskusia o pláne Von der Leyenová-Zelenskyj (pozn. TASR: predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj). Týmto chcú Maďarsku odobrať lacné ruské zdroje energie, čo by viedlo k tomu, že by sme tu v Maďarsku museli platiť za energie dvakrát, trikrát alebo dokonca štyrikrát viac ako predtým,“ napísal Szijjártó na Facebooku a zdôraznil, že to nie je možné dopustiť.



Orbán nebude sám, kto bude vetovať summit EÚ koncom júna. Slovenský premiér Fico pred desiatimi dňami totiž oznámil, že Slovensko nepodporí nové sankcie EÚ voči Rusku, ktoré by negatívne ovplyvnili záujmy krajiny, pripomína atv.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)