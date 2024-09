atv.hu: Orbán na pikniku v Kötcse potvrdil boj proti migrácii i vojne

Budapešť 8. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vystúpil v sobotu s prejavom pred pozvanými hosťami na takzvanom občianskom pikniku v obci Kötcse v Šomodskej župe. Podľa servera atv.hu sa aj na tomto neverejnom podujatí premiér držal tém boja proti migrácii, vojne či rodovej ideológii, s ktorými generuje konflikty v Európskej únii, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa anonymných zdrojov servera Orbán podčiarkoval dôležitosť neutrálnej hospodárskej politiky. Ekonomicko-politická situácia, ktorá vznikla po covidovej pandémii, sa do roku 2026 nezmení, preto je potrebné sa jej prispôsobiť, čo si vyžaduje novú hospodársku politiku, povedal Orbán.



Neutrálna hospodárska politika Maďarska by sa podľa jeho vyjadrení mala prejaviť v tom, že by sa Budapešť nemala pridať k žiadnemu z existujúcich hospodárskych blokov a mala by byť otvorená vo všetkých smeroch.



Orbán vyjadril presvedčenie, že je možné dosiahnuť aj technologickú neutralitu. "Do roku 2032 môžeme byť energeticky nezávislí, a to všetko sa dá spojiť s členstvom v EÚ a NATO," citoval nemenovaný zdroj z prejavu, v ktorom nezazneli žiadne kritické poznámky proti EÚ.



V súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou Orbán zdôraznil, že sa treba vyhnúť konfliktu medzi vojenskými blokmi.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)