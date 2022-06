Africká únia vyzvala na vyšetrovanie smrti Afričanov na hraniciach

Nairobi 27. júna (TASR) - Predseda Komisie Africkej únie (AÚ) Músá Fakí Mahamat vyjadril šok nad "násilným a ponižujúcim" zaobchádzaním s africkými migrantmi pokúšajúcimi sa prejsť z Maroka do Španielska a vyzval na vyšetrovanie potýčok na hranici medzi oboma krajinami, počas ktorých zahynulo 23 ľudí. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



V piatok 24. júna vtrhlo približne 2000 migrantov na prísne stráženú, opevnenú hranicu medzi marockou oblasťou Nádúr a španielskou severoafrickou enklávou Melilla. Pri následnom násilí prišlo o život najmenej 23 migrantov a zranenia utrpelo 140 policajtov, uviedli marocké úrady. Išlo o najvyšší počet obetí za celé roky v súvislosti s takýmito pokusmi prekročiť hranicu do španielskej Melilly.



"Som hlboko šokovaný a znepokojený násilným a ponižujúcim zaobchádzaním s africkými migrantmi snažiacimi sa prekročiť medzinárodnú hranicu z Maroka do Španielska," napísal v nedeľu večer vo vyhlásení na Twitteri Fakí Mahamat.



"Vyzývam na okamžité vyšetrovanie tejto záležitosti a pripomínam všetkým krajinám ich povinnosť vyplývajúcu z medzinárodného práva zaobchádzať so všetkými migrantmi dôstojne a dbať v prvom rade na ich bezpečnosť a ľudské práva, a zároveň sa zdržať použitia neprimeranej sily," dodal predseda Komisie AÚ a čadský diplomat.



Na severe Afriky sa nachádzajú dve španielske enklávy — okrem Melilly aj Ceuta. Hranica Melilly s Marokom meria 12 kilometrov, hranica s Ceutou má osem kilometrov. Migranti sa cez tieto hranice, ktoré sú chránené vysokými plotmi s ostnatým drôtom, videokamerami a strážnymi vežami, snažia dostať preliezaním plotov, plávaním pozdĺž pobrežia či ukrývaním sa vo vozidlách.