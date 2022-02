Audienciu pápeža prerušil kričiaci muž bez rúška, odviedli ho žandári

Vatikán 2. februára (TASR) - Stredajšiu generálnu audienciu pápeža Františka vo Vatikáne prerušil muž vo veku okolo 40 až 50 rokov, ktorý si z tváre sňal rúško a v angličtine kričal: "Toto nie je Božia cirkev!" Na tento incident zareagovali vatikánski žandári, ktorí ho zo sály vyviedli, informuje agentúra Reuters.



Muž predtým sedel osamote v zadných radoch audienčnej sály. Pápež si síce všimol kričiaceho muža, avšak nie je isté, či zachytil aj jeho slová, konštatuje Reuters.



Po tom, čo muža vyviedli z auly, pápež vyzval prítomných, aby sa zaňho spoločne pomodlili. "Počuli sme kričať osobu, ktorá mala nejaký problém – neviem, či fyzický, psychický alebo duchovný. Avšak je to náš brat, ktorý má problém," povedal pápež.



"Chcel by som skončiť modlitbou zaňho, za nášho úbohého trpiaceho brata. Pretože ak kričal, je to preto, lebo trpí," uviedol pápež. "Nebuďme hluchí k potrebám tohto brata," dodal.