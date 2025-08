Audit v ČR: Ministerstvo spravodlivosti nemalo prijímať bitcoinový dar

Praha 1. augusta (TASR) - České ministerstvo spravodlivosti nemalo prijímať miliardový bitcoinový dar, vedelo totiž o okolnostiach, ktoré naznačovali existenciu výrazného rizika, že môže pochádzať z výnosov trestnej činnosti. Pred prijatím daru teda malo podniknúť kroky, ktoré by toto riziko vylúčili. K tomuto záveru dospela externá audítorská firma Grant Thornton, informuje TASR podľa štvrtkovej správy servera Novinky.cz.



Zhrnutie záverov audítora vo štvrtok ministerstvo zverejnilo aj na platforme X. Podľa audítora úrad k transakcii nepristupoval s náležitou obozretnosťou v súlade s princípom riadneho spravovania.



"V tejto situácii sa domnievame, že nemalo - bez ďalších nadväzujúcich krokov, ktoré by toto riziko vylúčili, dôjsť zo strany ministerstva spravodlivosti k prijatiu daru," uvádza sa vo zverejnenom texte.



Bitcoinový dar pre ministerstvo prijal predchádzajúci šéf rezortu Pavel Blažek (ODS), a to od predtým odsúdeného obchodníka s drogami Tomáša Jiřikovského. Národná centrála proti organizovanému zločinu tieto okolnosti preveruje pre podozrenia zo zneužitia právomoci, prania špinavých peňazí a nakladania s drogami.



Existuje riziko, že v súvislosti s prijatím daru, nakladaním s ním a jeho následným predajom „mohlo dôjsť k naplneniu skutkových podstát niektorých trestných činov“, upozornil audítor.



Exminister spravodlivosti ČR Blažek kvôli afére rezignoval, jeho nástupkyňa Eva Decroix (ODS) následne prisľúbila postup ministerstva preveriť okrem iného externým auditom. Prvú časť správy, z ktorej bolo zverejnené zhrnutie, odovzdal audítor vo štvrtok, pri druhej je termín do konca augusta, dodávajú Novinky.cz.