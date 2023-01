Audítori EÚ: Digitálny covidpas fungoval, ostatné nástroje už menej

Luxemburg 11. januára (TASR) - Digitálny covidový preukaz EÚ pomohol pri koordinácii cestovných obmedzení medzi krajinami Európskej únie a účinne uľahčil cestovanie počas pandémie COVID-19. Audítori však v osobitnej správe, ktorú v stredu vydal Európsky dvor audítorov (EDA), dospeli k záveru, že dosah ostatných nástrojov EÚ nebol príliš veľký. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy EDA.



Audit sa konal v období od októbra 2020 do júna 2023. Európska komisia (EK) podľa zistení audítorov po začiatku pandémie v marci 2020 rýchlo navrhla technologické riešenia. "Spôsob využitia týchto nástrojov sa však v jednotlivých krajinách EÚ výrazne líšil, takže ich vplyv na uľahčenie cestovania bol nerovnomerný," uviedli audítori a vyzvali EÚ, aby sa lepšie pripravila na budúce núdzové situácie.



Krajiny EÚ začali v marci 2020 – krátko po zistení prvých prípadov ochorenia COVID-19 v Európe –, zavádzať hraničné kontroly a obmedzenia, pripomenuli audítori.



EÚ sa podľa nich aj napriek limitovanej právomoci usilovala obmedziť vplyv týchto opatrení na voľný pohyb osôb a vyvinula niekoľko nástrojov. "Brána na vyhľadávanie kontaktov bola sprevádzkovaná len sedem mesiacov po vypuknutí pandémie a vývoj digitálneho preukazu EÚ bol dokončený pred tým, ako krajiny EÚ sfinalizovali svoje plány vakcinácie," uvádza EDA v správe.



"Digitálny COVID preukaz EÚ bol jediným nástrojom, ktorý sa v praxi používal vo všetkých členských štátoch a dokonca aj v 45 krajinách mimo EÚ. Do konca marca 2022 bolo vydaných viac ako 1,7 miliardy preukazov," píše EDA v správe.



Európsky dvor audítorov však dodáva, že formuláre na vyhľadávanie cestujúcich boli vytvorené príliš neskoro, keď už boli k dispozícii niektoré vnútroštátne riešenia, a EK sa nepodarilo vyriešiť určité výhrady členských štátov v súvislosti s používaním nástrojov EÚ.



Na základe auditu upozorňujú na nedostatok osobitných postupov, ktoré by umožnili dlhodobejšie používanie týchto nástrojov alebo ich rýchlu opätovnú aktiváciu v prípade, že budú znovu potrebné. Napríklad platnosť súčasného právneho základu pre digitálne COVID preukazy EÚ vyprší v júni tohto roku a musela by byť obnovená štandardným legislatívnym postupom EÚ.