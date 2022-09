Audítori EÚ: Treba sa poučiť z obstarávania vakcín proti koronavírusu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 12. septembra (TASR) - Spôsob, akým prebiehal v EÚ proces obstarávania vakcín proti ochoreniu COVID-19, nebol dostatočne posúdený. Uviedol to Európsky dvor audítorov (EDA) v správe zverejnenej v pondelok. Informuje o tom spravodajca TASR.Audítori vo svojej správe uviedli, že centrálny systém EÚ na obstarávanie vakcín umožnil vytvorenie diverzifikovaného počiatočného portfólia možných vakcín a zaobstaranie dostatočného počtu dávok vakcín proti COVID-19.EÚ však začala kupovať vakcíny neskôr ako Spojené kráľovstvo a USA, a keď začiatkom roku 2021 došlo k výpadkom dodávok, ukázalo sa, že väčšina zmlúv podpísaných Európskou komisiou (EK) neobsahovala osobitné ustanovenia na riešenie prerušenia dodávok.Audítori dospeli k záveru, že proces obstarávania proticovidových vakcín nebol dostatočne posúdený. Podľa ich správy EK zatiaľ nepreskúmala a ani neporovnala svoj postup s inými stranami s cieľom vyvodiť ponaučenia do budúcnosti a ani v súčasnosti neplánuje otestovať svoj systém obstarávania v kontexte pandémie prostredníctvom záťažových testov." opísala situáciu Joëlle Elvingerová, členka EDA zodpovedná za tento audit.Európska komisia v mene členských krajín do novembra 2021 podpísala zmluvy v hodnote 71 miliárd eur na nákup až 4,6 miliardy dávok vakcín. Väčšina zmlúv mala formu predbežnej kúpnej zmluvy, pri ktorej EK znášala riziko spojené s vývojom vakcíny spolu s ich výrobcami a podporovala prípravu výrobných kapacít prostredníctvom zálohových platieb z rozpočtu EÚ.Po rokovaniach nasledoval postup obstarávania. EÚ zabezpečila dostatočný počet dávok na zaočkovanie minimálne 70 percent dospelej populácie do konca leta 2021, hoci v prvej polovici roka 2021 zaznamenala pri dvoch výrobcoch problémy s výpadkami dodávok.Komisia mohla výrobcov zažalovať a v jednom prípade to aj urobila. Podľa audítorov však vyjednávači EÚ až po podpísaní väčšiny zmlúv začali analyzovať problémy vo výrobnom a v dodávateľskom reťazci, ku ktorým dochádzalo pri výrobe vakcín.Podmienky zmlúv prešli časom určitým vývojom a zmluvy, ktoré boli podpísané v roku 2021, už obsahovali dôraznejšie ustanovenia o harmonograme dodávok a mieste výroby, ako zmluvy z roku 2020.