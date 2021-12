Audítori odporúčajú novú európsku stratégiu v oblasti cestovného ruchu

Brusel 14. decembra (TASR) - Podpora cestovného ruchu zo strany EÚ potrebuje novú strategickú orientáciu. Uviedol vo svojej utorňajšej správe Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori zdôraznili, že EÚ je najnavštevovanejším regiónom na svete, keď v roku 2019 približne 37 % všetkých medzinárodných príchodov turistov bolo do priestoru Únie. Avšak osobitná správa EDA naznačila, že projekty v oblasti cestovného ruchu financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) mali zmiešané výsledky.



Niektoré z projektov boli udržateľné a prispeli k podpore činnosti cestovného ruchu v regióne, kým iné mali len obmedzený vplyv. V niekoľkých prípadoch zlé plánovanie a postupy výberu projektov viedli k zníženiu rozsahu cestovného ruchu, prekročeniu rozpočtu či oneskoreniu projektov.



Cestovný ruch v roku 2019 predstavoval 9,9 % hrubého domáceho produktu EÚ a 11,6 % všetkých pracovných miest v Únii. Od roku 2015 až do začiatku pandémie ochorenia COVID-19 Európska komisia revidovala priority v oblasti cestovného ruchu EÚ v kontexte širších politických stratégií, tieto priority však nepremietla aj do vecného akčného plánu na podporu ich vykonávania.



V reakcii na dosahy pandémie nového koronavírusu na odvetvie cestovného ruchu v EÚ eurokomisia predložila opatrenia a návrhy na zmiernenie vplyvu tejto krízy a iniciovala opatrenia zamerané na stanovenie programu v oblasti cestovného ruchu až do roku 2030.



"Pandémia mala dramatický vplyv na odvetvie cestovného ruchu v EÚ - toky cestovného ruchu a príjmy z tohto odvetvia prudko klesli. Tento otras však nie je jedinou výzvou, ktorú musí riešiť toto odvetvie v EÚ. Musí čeliť ďalším a dlhodobejším výzvam súvisiacim s jeho ekologickou a digitálnou transformáciou, konkurencieschopnosťou, udržateľnosťou a odolnosťou," opísal situáciu Pietro Russo, člen EDA zodpovedný za túto správu.



Audítori spresnili, že keď našli príklady financovania cestovného ruchu v EÚ, ktoré mali menej pozitívny vplyv, ako sa očakávalo, väčšinou to bolo z troch dôvodov - projekty, ktoré získali finančné prostriedky, boli izolované od ostatnej infraštruktúry cestovného ruchu; nevynaložilo sa dostatočné úsilie na účinné uvádzanie projektov na trh; podporovanú infraštruktúru využívala najmä miestna komunita, a nie návštevníci.



S cieľom napraviť naznačené problémy audítori odporúčajú eurokomisii stanoviť novú stratégiu EÚ v oblasti cestovného ruchu. Taktiež odporúčajú, aby exekutíva EÚ nabádala členské štáty uplatňovať postupy výberu investícií do cestovného ruchu financované z EFRR s cieľom podporiť túto novú strategickú orientáciu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)