Audítori: Stáže v EÚ rastú, otázky o ich kvalite však pretrvávajú

Brusel/Luxemburg 6. februára (TASR) - Význam stáží v EÚ rastie, čoraz viac mladých ľudí absolvuje stáž pred nástupom do zamestnania, avšak Únia čelí v tejto oblasti viacerým výzvam. Upozornil na to v utorok Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori poukázali na výzvy spojené s rôznou definíciou stáží na trhu práce, na obmedzené spoľahlivé údaje, na nejednotné uplatňovanie odporúčania Rady EÚ z roku 2014 o kvalitných stážach a na rozdiely v príležitostiach a dostupnosti pre mladých ľudí z rôznych sociálnych prostredí.



Podľa prieskumov Eurobarometra sa podiel mladých ľudí, ktorí absolvovali stáž, za posledné desaťročie výrazne zvýšil. Audítori upozornili, že ak majú byť stáže užitočné, stážisti si musia byť istí ich kvalitou a nemali by nahrádzať riadnych zamestnancov.



V roku 2014 Rada EÚ odporučila, aby členské štáty zaviedli do praxe súbor minimálnych požiadaviek na kvalitné stáže vrátane vzdelávacích cieľov, písomnej zmluvy, spravodlivých pracovných podmienok a primeraného trvania. Tieto odporúčania sa teraz aktualizujú.



"Stáže sú čoraz dôležitejšie pre mnohých mladých ľudí, ktorí vstupujú na trh práce, a preto je nevyhnutné, aby tieto príležitosti mali náležitú kvalitu. Prebiehajúca aktualizácia politického rámca EÚ pre stáže je príležitosťou na riešenie výziev, ktoré sme zistili," uviedla pre médiá Eva Lindströmová, členka EDA zodpovedná za preskúmanie stáží.



EDA odhaduje, že každoročne absolvuje stáž až 3,7 milióna mladých ľudí. Podľa prieskumov EÚ je kvalita stáží spojená s pozitívnymi výsledkami v oblasti zamestnanosti. Dve tretiny opýtaných stážistov si našli prácu do šiestich mesiacov od ukončenia stáže. Stáže však nie sú regulované pravidlami EÚ a nie všetky členské štáty sa riadia odporúčaním Rady EÚ o stážach.



Vymedzenie pojmu "stáž" sa medzi členskými štátmi stále výrazne líši, pričom 16 z nich nemá právne vymedzenie toho, čo stáž skutočne zahŕňa.



Z prieskumov tiež vyplýva, že približne tretina stážistov na trhu práce je v súčasnosti neplatená. To predstavuje problém pre mladých ľudí, ktorí potom musia odmietnuť stáž, pretože si ju nemôžu dovoliť. V dôsledku toho môže byť pre znevýhodnených mladých ľudí ťažké vstúpiť na trh práce.



EÚ poskytuje finančné prostriedky na stáže. Podľa EDA však nie sú k dispozícii žiadne informácie o konkrétnych sumách alebo o presnom počte stážistov, ktorí dostávajú podporu od EÚ.



Európsky sociálny fond a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí pomáhajú integrovať znevýhodnených mladých ľudí do trhu práce a každoročne financujú približne 270.000 stáží. Program Erasmus+ a iné fondy EÚ poskytujú podporu najmä na cezhraničné stáže. Každý rok ich dokončí približne 90.000 mladých ľudí. Inštitúcie EÚ v Bruseli, Frankfurte, Luxemburgu a Štrasburgu každoročne prijmú asi 4700 platených stážistov.



Stáž je obmedzené obdobie pracovnej praxe, ktoré zahŕňa vzdelávanie a odbornú prípravu. Zamestnávatelia nesúhlasia s odborovými zväzmi a mládežníckymi organizáciami, pokiaľ ide o povinné odmeňovanie stážistov, a členské štáty majú v tejto súvislosti odlišné pravidlá.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)