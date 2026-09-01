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AUGUST V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
3. augusta - Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva (VSZ) v Olomouci podala obžalobu na štyroch ľudí v prípade bitcoinovej kauzy. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5 roka väzenia. Kauza súvisí s pochybným darovaním bitcoinov ministerstvu spravodlivosti.
4. augusta - Hoci je práca podľa aktuálneho výskumu neziskového ústavu STEM dôležitou súčasťou identity Čechov, vyše 70 percent zamestnancov považuje svoju prácu za stresujúcu a cíti sa z nej vyčerpaných. Pätine českej verejnosti práca výrazne narúša súkromný život, pričom najnespokojnejší sú mladí.
5. augusta - Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom, pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Turek v polovici júla narazil v centre Prahy do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. To sa v dôsledku nárazu prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že poslanec smeroval do križovatky v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno.
7. augusta - České Najvyššie štátne zastupiteľstvo začalo trestné stíhanie piatich osôb v súvislosti s verejnou súťažou vypísanou štátnou organizáciou Správa železníc. Medzi nimi by mal byť aj jej bývalý riaditeľ Jiří Svoboda, u ktorého polícia vlani našla v trezore 80 miliónov korún v hotovosti a zbierku drahých hodiniek.
12. augusta - České ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že Spojené štáty požiadali o vydanie štyroch zadržaných Mexičanov stíhaných pre drogovú trestnú činnosť a terorizmus. Dvaja z nich, ktorí s vydaním nesúhlasili, sú v Česku naďalej vo väzbe. Podľa ministra spravodlivosti ČR Jeronýma Tejca môže proces vydania trvať aj niekoľko mesiacov.
14. augusta - Polícia Královohradeckého kraja pristihla 14-ročného chlapca šoférovať auto. Mimo obce išiel rýchlosťou 193 km/h. Test na alkohol aj drogy mal negatívny. Ukázalo sa, že auto mu požičal jeho otec, ktorý sa bránil tým, že mu ho dal na jazdu len na súkromnom pozemku.
17. augusta - Exminister Pavel Blažek neuspel s ústavnou sťažnosťou týkajúcou sa bitcoinovej kauzy, v ktorej je obžalovaný. Kritizoval napríklad úniky zo spisu, medializáciu prípadu či údajný protiústavný postup polície aj štátneho zastupiteľstva. Tie podľa neho postupujú od začiatku konania účelovo, aby mu znemožnili účinne sa obhájiť. Ústavný súd (ÚS) ČR jeho sťažnosť zamietol ako sčasti neprípustnú a sčasti zjavne neopodstatnenú.
– České ministerstvo spravodlivosti zrušilo oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo, odvetvie genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, molekulárnu biológiu a molekulárnu mikrobiológiu znalkyni Soni Pekovej. Dôvodom je nedodržanie podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku týkajúceho sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. Konalo na základe podnetu poslanca Národnej rady SR Tomáša Szalaya. Podnet sa týkal znaleckého posudku zo 16. marca 2025, v ktorom Peková analyzovala obsah DNA a RNA v šaržiach vakcín Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer/BioNTech).
19. augusta - Česko sa bude uchádzať o ocenenie Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepy Lubojackej. Dokument mal svetovú premiéru vo februári 2026 na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, kde získal ocenenie za najlepší dokumentárny film aj nezávislé ocenenie Caligari.
20. augusta - Pri meste Potštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mesta René Passinger, nikto nebol zranený. Česká spoločnosť pre veternú energiu (ČSVE) uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v ČR nie sú.
24. augusta - Do akého stavu sa Česko dostalo v oblasti návykových látok, je podľa premiéra ČR Andreja Babiša „desivé“. Komentoval tak výsledky akcie Korund, ktorá bola zameraná na nelegálne zaobchádzanie s kratomom a nebezpečnými syntetickými psychoaktívnymi látkami. Zo súčasnej situácie viní politiku predchádzajúcej vlády, ktorá bola v tejto oblasti podľa neho príliš liberálna. Avizoval, že ministri zdravotníctva a vnútra musia do 14. septembra predložiť patričné zákony. Na základe nich bude možné zatvoriť predajne, ktoré v súčasnosti legislatívu obchádzajú a predávajú látky, po ktorých užití končia v nemocniciach napríklad deti či zahraniční turisti.
26. augusta (TASR) - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia SPD, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za druhú polovicu roka 2022. Rozhodol Obvodný súd pre Prahu 7, ospravedlnenie hnutiu však nepriznal. Rozsudok nie je právoplatný.
31. augusta - Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Nagyovej v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest. Trestné stíhanie premiéra ČR Andreja Babiša je na základe jeho imunity prerušené.
3. augusta - Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva (VSZ) v Olomouci podala obžalobu na štyroch ľudí v prípade bitcoinovej kauzy. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5 roka väzenia. Kauza súvisí s pochybným darovaním bitcoinov ministerstvu spravodlivosti.
4. augusta - Hoci je práca podľa aktuálneho výskumu neziskového ústavu STEM dôležitou súčasťou identity Čechov, vyše 70 percent zamestnancov považuje svoju prácu za stresujúcu a cíti sa z nej vyčerpaných. Pätine českej verejnosti práca výrazne narúša súkromný život, pričom najnespokojnejší sú mladí.
5. augusta - Česká polícia začala vyšetrovať dopravnú nehodu, pri ktorej sa český poslanec Filip Turek zrazil s nemocničným vozidlom, pre podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Turek v polovici júla narazil v centre Prahy do nemocničného vozidla prevážajúceho krv. To sa v dôsledku nárazu prevrátilo na strechu a jeho vodič utrpel zranenia. Zo zverejnených záberov vyplýva, že poslanec smeroval do križovatky v ľavom odbočovacom pruhu, z ktorého však neodbočil, ale pokračoval rovno.
7. augusta - České Najvyššie štátne zastupiteľstvo začalo trestné stíhanie piatich osôb v súvislosti s verejnou súťažou vypísanou štátnou organizáciou Správa železníc. Medzi nimi by mal byť aj jej bývalý riaditeľ Jiří Svoboda, u ktorého polícia vlani našla v trezore 80 miliónov korún v hotovosti a zbierku drahých hodiniek.
12. augusta - České ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že Spojené štáty požiadali o vydanie štyroch zadržaných Mexičanov stíhaných pre drogovú trestnú činnosť a terorizmus. Dvaja z nich, ktorí s vydaním nesúhlasili, sú v Česku naďalej vo väzbe. Podľa ministra spravodlivosti ČR Jeronýma Tejca môže proces vydania trvať aj niekoľko mesiacov.
14. augusta - Polícia Královohradeckého kraja pristihla 14-ročného chlapca šoférovať auto. Mimo obce išiel rýchlosťou 193 km/h. Test na alkohol aj drogy mal negatívny. Ukázalo sa, že auto mu požičal jeho otec, ktorý sa bránil tým, že mu ho dal na jazdu len na súkromnom pozemku.
17. augusta - Exminister Pavel Blažek neuspel s ústavnou sťažnosťou týkajúcou sa bitcoinovej kauzy, v ktorej je obžalovaný. Kritizoval napríklad úniky zo spisu, medializáciu prípadu či údajný protiústavný postup polície aj štátneho zastupiteľstva. Tie podľa neho postupujú od začiatku konania účelovo, aby mu znemožnili účinne sa obhájiť. Ústavný súd (ÚS) ČR jeho sťažnosť zamietol ako sčasti neprípustnú a sčasti zjavne neopodstatnenú.
– České ministerstvo spravodlivosti zrušilo oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo, odvetvie genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, molekulárnu biológiu a molekulárnu mikrobiológiu znalkyni Soni Pekovej. Dôvodom je nedodržanie podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku týkajúceho sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. Konalo na základe podnetu poslanca Národnej rady SR Tomáša Szalaya. Podnet sa týkal znaleckého posudku zo 16. marca 2025, v ktorom Peková analyzovala obsah DNA a RNA v šaržiach vakcín Spikevax (Moderna) a Comirnaty (Pfizer/BioNTech).
19. augusta - Česko sa bude uchádzať o ocenenie Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepy Lubojackej. Dokument mal svetovú premiéru vo februári 2026 na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, kde získal ocenenie za najlepší dokumentárny film aj nezávislé ocenenie Caligari.
20. augusta - Pri meste Potštát v Olomouckom kraji spadla 30-metrová veterná elektráreň. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mesta René Passinger, nikto nebol zranený. Česká spoločnosť pre veternú energiu (ČSVE) uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v ČR nie sú.
24. augusta - Do akého stavu sa Česko dostalo v oblasti návykových látok, je podľa premiéra ČR Andreja Babiša „desivé“. Komentoval tak výsledky akcie Korund, ktorá bola zameraná na nelegálne zaobchádzanie s kratomom a nebezpečnými syntetickými psychoaktívnymi látkami. Zo súčasnej situácie viní politiku predchádzajúcej vlády, ktorá bola v tejto oblasti podľa neho príliš liberálna. Avizoval, že ministri zdravotníctva a vnútra musia do 14. septembra predložiť patričné zákony. Na základe nich bude možné zatvoriť predajne, ktoré v súčasnosti legislatívu obchádzajú a predávajú látky, po ktorých užití končia v nemocniciach napríklad deti či zahraniční turisti.
26. augusta (TASR) - České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia SPD, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za druhú polovicu roka 2022. Rozhodol Obvodný súd pre Prahu 7, ospravedlnenie hnutiu však nepriznal. Rozsudok nie je právoplatný.
31. augusta - Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Nagyovej v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest. Trestné stíhanie premiéra ČR Andreja Babiša je na základe jeho imunity prerušené.