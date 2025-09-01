< sekcia Zahraničie
AUGUST V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. september (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. augusta - Nemecké vojenské lietadlá začali zhadzovať humanitárnu pomoc nad Pásmom Gazy. Nemecko sa týmto krokom pripojilo k medzinárodným snahám o uľahčenie humanitárnej situácie v tejto uzavretej palestínskej oblasti. Dve lietadlá naložené na základni v Jordánsku zhodili 34 paliet s takmer 14 tonami potravín a liekov. Leteckú pomoc označil kancelár Friedrich Merz za malé gesto, no dôležitý signál solidarity.
- Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul ostro odsúdil násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu. Urobil tak počas návštevy obce Tajba, ktorá bola v uplynulých mesiacoch opakovane terčom útokov. Minister zdôraznil, že ako okupačná mocnosť a právny štát je Izrael povinný zabezpečiť poriadok, postihovať páchateľov a chrániť palestínske obyvateľstvo.
5. augusta - Nemocnica v Lipsku sa ospravedlnila po tom, čo zverejnila zoznam novorodencov narodených v tamojšej pôrodnici, na ktorom figurovalo aj meno Jahjá Sinwár. Ide o meno bývalého lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. Pôrodnícke oddelenie Univerzitnej nemocnice v Lipsku uviedlo, že mená boli zverejnené „výhradne na žiadosť alebo so súhlasom rodičov“.
6. augusta - Nemecká vláda chce v boji proti nelegálnej práci a praniu špinavých peňazí zamerať svoju pozornosť aj na holičstvá, kozmetické salóny a nechtové štúdiá. Zamestnanci budú musieť mať v budúcnosti pri sebe vždy svoj občiansky preukaz, aby mohli prejsť prípadnou kontrolou, podobne ako je to už teraz v stavebníctve a gastronómii.
8. augusta - Zoologická záhrada v Norimbergu čelí škandálu po utratení zdravých paviánov pre nedostatok miesta. Riaditeľ zoo Dag Encke pripustil, že z rovnakého dôvodu by v blízkej budúcnosti mohli byť utratené aj lemury a gorily. Zoologická záhrada sa koncom júla dostala pod paľbu kritiky za utratenie 12 zdravých paviánov pre priestorové obmedzenia. Encke následne dostal početné vyhrážky smrťou a na prokuratúru bolo podaných viac ako 350 sťažností.
- Nemecký súd potvrdil zákaz interrupcií v katolíckej nemocnici v meste Lippstadt, proti ktorému protestovalo približne 2000 ľudí. Zamietol sťažnosť lekára Joachima Volza proti nariadeniam, ktoré po zlúčení vydal jeho nový zamestnávateľ, Klinikum Lippstadt-Christian Hospital. Gynekológ Volz vykonával lekársky indikované potraty počas svojho 13-ročného pôsobenia v Protestantskej nemocnici v Lippstadte. Po zlúčení mu to nové katolícke vedenie zakázalo aj v prípadoch závažných malformácií plodu. Zákaz platí od februára a vzťahuje sa aj na jeho súkromnú prax v Bielefelde. Výnimka platí iba na prípady, keď je „ohrozené zdravie alebo život tehotnej ženy“.
11. augusta - Počet dievčat a mladých žien hospitalizovaných pre poruchy príjmu potravy sa v Nemecku za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Vyplýva to z údajov nemeckého štatistického úradu zverejnených v pondelok, podľa ktorých zaznamenali v roku 2023 až 6000 prípadov poruchy príjmu potravy, pričom v roku 2003 bolo takýchto prípadov 3000. V súčasnosti predstavujú dievčatá a mladé ženy vo veku 10 až 17 rokov takmer polovicu (49,3 percenta) všetkých pacientov s poruchami príjmu potravy.
15. augusta - Nemecká automobilová skupina Volkswagen žiada od štátu väčšiu podporu pre prechod na elektromobilitu. V súčasnosti väčšina nových registrácií elektromobilov pripadá na komerčných zákazníkov. Spoločnosť oslávila dodávku 1,5 milióna plne elektrických vozidiel z radu ID. Model ID.7 Tourer bol v prvej polovici roka 2025 najčastejšie registrovaný elektrický automobil v krajine.
19. augusta — Polícia v Hesensku kontrolovala osobné vozidlo, v ktorom sedeli dvaja muži zo Slovenska vo veku 31 a 37 rokov. Audi Q7 so zahraničným evidenčným číslom sa pohybovalo po diaľniciach A 67 a A 5 „myšičkami“ a menilo rýchlosť, ktorá sa pohybovala od 70 do 220 km/h. Test na alkohol v krvi ukázal u vodiča hodnotu 4,16 promile. U spolujazdca nebolo možné určiť hladinu alkoholu v krvi, pretože prístroj sa vypne pri piatich promile. V Nemecku je vedenie vozidla zakázané pri hladine alkoholu v krvi 0,5 promile alebo vyššej. Nad 1,1 promile ide o trestný čin.
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecko sa nepridá k západným partnerom ako Kanada a Francúzsko a neuzná palestínsky štát na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Potvrdil to v utorok spolkový kancelár Friedrich Merz. Postoj Berlína je, že uznanie palestínskeho štátu by malo patriť k posledným krokom v procese tzv. dvojštátového riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.
27. augusta - V prístave v Hamburgu došlo k ďalším výbuchom po tom, ako tam deň predtým uhasili vyše 40 hodín vyčíňajúci požiar. Plamene zachvátili dva kontajnery, ktoré následne museli byť uhasené z bezpečnej vzdialenosti a pomocou vodných diel. Pôvodný požiar sa do prístavu rozšíril z vozidla zaparkovaného v sklade. Z okolia evakuovali približne 25 ľudí vrátane troch zranených osôb.
28. augusta - Rozsiahlu raziu podnikla v skorých ranných hodinách nemecká polícia v čiastočne obývanej budove v berlínskej štvrti Friedrichshain, ktorá sa považuje za jednu z posledných bášt krajne ľavicovej scény v nemeckej metropole. Na razii sa zúčastnilo približne 700 policajtov a vykonali ju na základe súdneho rozhodnutia s cieľom identifikovať obyvateľov budovy, ktorí tam bývajú nelegálne, bez platných nájomných zmlúv.
29. augusta - Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste vzrástol, pričom prvýkrát za viac než desaťročie prekonal hranicu troch miliónov. Poukázali na to zverejnené údaje Spolkového úradu práce. Podľa úradu sa počet nezamestnaných v Nemecku zvýšil v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 46.000 na 3,025 milióna.
30. augusta - Tisíce ľudí sa zhromaždili vo Frankfurte, aby protestovali proti vojne v Pásme Gazy po tom, ako súdy zrušili zákaz demonštrácie. Polícia uviedla, že na proteste sa zišlo približne 10.000 účastníkov, čo prekročilo pôvodne registrovaných 5000 ľudí. Demonštranti, ktorí niesli palestínske vlajky a protestné plagáty, skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“ a „Od rieky k moru – Palestína bude slobodná“.
31. augusta - Dvaja dospelí a tri deti utrpeli zranenia po tom, čo na parkovisku pri nákupnom stredisku v meste Essen na západe Nemecka narazilo vozidlo do päťčlennej rodiny. Šesťdesiatročný vodič mal v úmysle vycúvať z parkovacieho miesta na parkovisku, namiesto toho sa však prudko pohol dopredu. Pod vozidlom skončili tri deti vo veku sedem, 13 a 14 rokov.
